DRAMA U PULI! Policajac pucao iz službenog pištolja tokom vožnje i pretio drugom policajcu, pomagao mu Srbin

Zaposleni u Sektoru kriminalističke policije Policijske uprave istarske završili su istragu protiv 26-godišnjeg hrvatskog državljanina i utvrdili sumnju da je počinio krivična dela pretnja i dovođenje u opasnost života i imovine opasnom radnjom ili sredstvom.

Istraga je sprovedena i protiv 33-godišnjeg državljanina Srbije, kod kojeg je utvrđeno da je pomagao 26-godišnjaku nakon izvršenja dela dovođenje u opasnost života i imovine opasnom radnjom ili sredstvom, javlja Glas Istre.

Istragom je utvrđeno da je 26-godišnji policijski službenik, koji nij bio na dužnosti, 7. novembra oko 14 sati u Santoriovoj ulici u Puli upravljao automobilom sa pulskim tablicama, dok se na mestu suvozača nalazio 33-godišnjak.

Ničim izazvan, 26-godišnjak je kroz prozor vozila pucao u vazduh iz službenog pištolja, čime je ugrozio život i telo ljudi. Ubrzo nakon toga, zaustavio je vozilo, zamenio mesta sa 33-godišnjakom i nastavili su vožnju gradom.

Oko 14.30 sati, na Cesti prekomorskih brigada, 26-godišnjak je ponovo izvadio pištolj kroz prozor vozila i zapretio 43-godišnjem policijskom službeniku koji se vozio iza njih, sa kojim od ranije ima nesuglasice.

Nakon toga, dvojica počinilaca su se razišla, pri čemu je 33-godišnjak preduzeo određene radnje kako bi otežao pronalaženje tragova izvršenog dela.

Po prijavi 43-godišnjaka, policijski službenici su istog dana uhapsili obojicu muškaraca i priveli ih u policijsku stanicu.

Pošto je 26-godišnjak prilikom hapšenja upravljao vozilom, testiran je na alkohol i drogu, pri čemu je potvrđena prisutnost droga u organizmu. Protiv njega će biti pokrenut i prekršajni postupak zbog kršenja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Autor: S.M.