DODIK NA SLAVLJU PEVA SA MAJKOM Političar pustio glas, Mira mu se pridružila, ori se komšilukom: Rado, lepa Rado (VIDEO)

Političar Milorad Dodik zapevao je sa majkom Mirom na jednoj proslavi, a snimak je odmah podelio na društvene mreže.

Milorad Dodik i njegova majka Mira na proslavi su zapevali pesmu "Rado, lepa Rado" koju u originalu izvodi Era Ojdanić.

Političar je sa porodicom bio na slavlju, na kom je i zapevao, a majka Mira mu se pridružila. Njih dvoje su sedeli za bogatom trpezom, dok su oko njih ostali gosti slavili.

- Najveća radost je zapjevati s majkom - napisao je Dodik u opisu video priloga koji je podelio na mrežama.

Podsetimo, Milorad Dodik je u martu ove godine napravio proslavu povodom svog 66. rođendan, a na slavlju je i zapevao.

Najpre zapevao pesmu "Slike u oku", koju u originalu izvodi Luis, zagrlio sina Igora Dodika i obojica su zajedno igrali i pevali.

Na slavlju je bila i majka Milorada Dodika. Kako se može videti na snimku koji je objavio na Instagramu, prišao joj je kada je zapevao pesmu "I kad me svi zaborave nemoj ti", koju originalu izvodi Marinko Rokvić.

Milorad je sve vreme grlio majku i pevao joj na uvce. Ubrzo zatim zapevao je i ćerki Gorici, koja svojim izjavama privlači veliku pažnju javnosti.

Autor: Nikola Žugić