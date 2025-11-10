SAČUVAĆEMO SVOJE DOSTOJANSTVO! PROBLEMATIČAN JE ODNOS PREMA SRPSKOJ ZAJEDNICI U HRVATSKOJ: Oglasio se predstavnik Srba u Vukovaru Dejan Drakulić, evo da li će izložba biti odložena

Nakon što je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zatražio od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja, heroina velikog rata" - Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog veća opština i Generalnog konzulata Republike Srbije, da "izvan novembra" odlože izložbu čije otvaranje je zakazano za 11. novembar, oglasio se predsednik Zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.

Mislim da je gradonačelnik sa svojim zahtevom pokušao da smiri situaciju s obzirom da određene neformalne i navijačke grupe su planirale određenu vrstu okupljanja ispred zgrade, pa i napad na samu zgradu. Mislim da je to bio pokušaj da se smiri situacija. Ono što je problematično jeste sam odnos prema srpskoj zajednici i zahtev da se programi koji isključivo organizuju pripadnici srpske zajednice odlože pod izgovorom da se radi o mesecu u kojem se obeležava sećanje, dok u Hrvatskom domu imamo večeras predstavu, stend ap komediju. Još uvek nismo doneli odluku da li ćemo izložbu odgoditi, poručio je Drakulić.

Kako je dodao, ona će biti održana svakako.

Da li ćemo je odgoditi procenićemo bezbednosnu situaciju. Ne bismo želeli da našu publiku i građane dovedemo u neugodnu situaiciju. Teško je sad imenovati pojedince, ali određene grupe već duži period vode takvu politiku i trebalo bi da se vratimo u neke prethodne godine kada je u Vukovaru najavljena mirnodopska Oluja, poručio je Drakulić.

To je, dodao je, ono što se sprovodi u ovom momentu, „zastrašivanjem i raznoraznim pretnjama navijačkih i neformalnih grupa, koje se kriju iza kapuljača i da kažu šta žele, da nađemo zajednički jezik, kako bismo živeli u miru, dostojanstveno“.

Niko nije birao ko će stradati u Vukovaru. Stradali su i Srbi. To je mesec kada se sećamo žrtava i svih nevino postradalih u tom ratnom vihoru. Što se tiče ministarke kulture u Hrvatskoj zaista je nešto što je bilo nepotrebno i govorila je stvari koje nisu relevatne u ovakvoj situaciji. Radi se o izložbi koja govori o stradanju žena u Prvom svetskom ratu. Ona je govorila o finansiranju Republike Hrvatske i moglo se shvatiti da je program finansiran od strane Hrvatske, što nije tačno. Uprava za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu je finansirala ovaj projekat i mi smo zajedno sa Srpskim kulturnom centrom i konzulatom hteli da povodom Dana primirja kažemo kako je taj dan izuzetno važan jer je zaustavljen rat i stradali su civili. Ono što možemo reći da je pozitivno je reakcija premijera Plenkovića. Ono što je mnogo važnije je da se država odlučno suoči s problemima a to je rastući govor mržnje prema pripadnicima srpske zajednice. Danas smo mi u pitanju sutra će biti neko drugi. Nama je veoma važna podrška Ministarstva kulture Srbije, koja je izbalansirana, što je važno u komunikaciji, navodi Drakulić.

Zahvaljujem se na podršci. Sačuvaćemo svoje dostojanstvo. Zajedničko veće opština je institucija koja je posebna ima posebne nadležnosti. I sam sam odbornik u Gradu Vukovaru i tako sam ušao u Skupštinu Zajedničkog veća opština. Mi radimo realizaciju različitih projekata, očuvanju obrazovanja. Nama je važno obrazovanje po modelu A, na ćiriličkom pismu i srpskom jeziku. Ono što smo nedavno realizovali je putovanje 1.382 mališana u Srbiju. Obišli smo Loznicu, Gučevo. Mališani su išli u Sremsku Mitrovicu, obišli Zasavicu. Cilj nam je da očuvamo naš identitet i da se naša deca ponose što su Srbi. Preko 350.000 evra smo uložili u sistem obrazovanja po modelu A, sveski sa znamenitim Srbima. Imamo dobru saradnju sa Pokrajinskom vladom i dobijamo značajna sredstva za kupovinu radnjh sveski. To nama mnogo znači. Imamo Srpski kulturni centar i Srpski dom. Zajedništvo pokazujemo i sa SPC. Organizujemo i predstave, imamo KUD. Ono što je naša želja jeste saradnja sa opštinama koja se nalaze u pograničnim području na teritoriji RS i predstavljanje našeg programa i da se ponose sa nama. Fondacija Sveta Petka koju je osnovala Eparhija Osečko-poljska i baranjska i naš vladika je pokazao inicijativu za samu fondaciju gde ćemo se svi truditi da pomognemo humanitarno i učenicima, podsetio je Dejan Drakulić.

Autor: A.A.