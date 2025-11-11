NENAD (82) UBIO ŽENU SEKIROM PA SAM POZVAO POLICIJU Patrola zatekla jeziv prizor u dovrišu kuće u Stanarima: Hladnokrvno sačekao da ga uhapse

Na licu mesta izvršen je uviđaj i pronađena je sekira kojom je ubistvo najverovatnije počinjeno, što će biti poznato nakon veštačenja.

Nenad Đermanović (82) iz Stanara uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoju suprugu Vinku Đermanović (76) koju je sekirom više puta udario u glavu.

Stravični zločin odigrao se sinoć oko 20.30 časova u dvorištu njihove porodične kuće u selu Jelanjska u opštini Stanari.

Sam pozvao policiju

Kako saznaje ATV Nenad je nakon zločina pozvao policiju i prijavio da je ubio suprugu. Mirno je sačekao dolazak policajaca koji su ga uhapsili i sproveli na dalju kriminalističku obradu. Tačne okolnosti i motiv zločina nisu poznati i to je predmet dalje istrage.

Telo odneto na obdukciju

”Za N.Đ. postoji osnov sumnje da je u večernjim časovima, u dvorištu porodične kuće na području opštine Stanari, usmrtio žensko lice upotrebom hladnog oružja – sekire”, saopštila je PU Doboj.

Po nalogu tužilaštva telo je upućeno na obdukciju, a osumnjičeni Đermanović će nakon kriminalističke obrade uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu teško ubistvo biti predat OJT Doboj na dalje postupanje.

Autor: A.A.