Hrvatski navijači nakon incidenta na Cetinju poslali poruku da poštuju Crnu Goru i da uprkos incidentu idu na utakmicu. U Podgorici odjekuju hrvatske pesme.

Nedaleko od stadiona Pod Goricom više stotina hrvatskih navijača viđeni su kako pevaju u jednom pabu, a domaćini su se pobrinuli da im bude što ugodnije pa im je di-džej puštao navijačke i hrvatske nacionalističke pesme.

Navijački klub "Mi Hrvati" objavio je kako se čulo "Lupi petama, reci 'evo sve za Hrvatsku'" Prljavog kazališta, piše hrvatski list 24sata.hr.

Oni nisu želeli da govore u kameru ali je jedan od njih rekao za Radio Cetinje da smatraju da je napad izolovan slučaj, piše crnogorski list Dan.

VIDEO Usred Podgorice trešti 'Lupi petama'! Pogledajte kako hrvatski navijači pjevaju u glas https://t.co/NDPnEjeLgo — 24sata (@24sata_HR) 17. новембар 2025.

- Ne osuđujemo Crnogorce kao narod, napali su nas sa kapuljačama na glavama. Takvih incidenata ima i kod nas - kratko je rekao sagovornik Radio Cetinja i dodao da oni vole i poštuju Crnu Goru i da produžavaju za Podgoricu da gledaju utakmicu i bodre svoj tim.

Na kombiju splitskih tablica polomljeno je bočno staklo. Hrvatski navijači su posle napada "dali gas", umakli napadačima i na ulazu u Cetinje patroli policije prijavili napad.

Đurašković: Cetinje spremno da preuzme troškove saniranja štete na vozilima hrvatskih navijača https://t.co/bjjwHuZaxK — Dan (@Dnevne_DAN) 17. новембар 2025.

Hrvatske navijače je u OB Cetinje posetio gradonačelnik Nikola Đurašković koji im je ponudio da poprave vozilo i da im Cetinje pruži neophodnu pomoć, na šta su se zahvalili, piše Dan. Oni su uz pratnju policije napustili Cetinje nekoliko minuta nakon 23 sata.

Gradonačelnik Cetinja je pozvao nadležne državne organe da hitno identifikuju počinioce napada na građane Hrvatske i najoštrije ih sankcionišu.

On smatra da se radi o "smišljenoj nameri da se napad dogodi na teritoriji Cetinja, koja dolazi iz dobro poznate kuhinje".

Navijači iz Hrvatske napadnuti na putu Cetinje - Budva https://t.co/zepjkboFdT via @Vijestime — vladimir nikolic (@vladnik55) 17. новембар 2025.

- Ovo je dodatan razlog da nadležni organi u najkraćem roku identifikuju i liše slobode počinioce zahtevajući maksimalnu moguću kaznu - piše Dan.

Đurašković je naveo da "oni koji čine sve da naruše prijateljske odnose sa Hrvatskom i građanima Hrvatske neće uspeti u toj nameri šta god uradili."

Autor: A.A.