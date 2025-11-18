Neboder u Zagrebu gori satima: Stakla pucaju, vatrogasci povučeni iz zgrade, policija tera ljude

Masivan požar izbio je sinoć u Zagrebu u zgradi Vjesnika, a vatrena stihija se ne smiruje ni tokom noći.

Sve je puno vatrogasaca i policije. Taj deo Cvjetnog naselja je okružen policijom koja usmerava pešake i automobile. Sa zgrade i dalje padaju goruće ploče, kako se požar širi.

Radnici u blizini, koji se u okolini nalaze čitave noći, kažu da se vatra izrazito brzo proširila.

- Prvo je planuo gornji sprat. Onda je počela sredina, pa donji deo. Opasnost je velika i zbog ploča koje padaju. Vatra vrlo nelogično gori - rekli su za Jutarnji.

Vjesnikov neboder gori više od 5 sati

Prema izjavama zagrebačkih vatrogasaca, dojava o požaru stigla je u 23:08 časova.

Siniša Jembrih, zapovednik zagrebačkih vatrogasaca, kazao je da su zbog krhotina i stakla koji su otpadali sa zgrade morali povući vatrogasce, te da oni tokom noći gase vatru samo sa spoljnih pozicija oko nebodera. Takođe, dodao je kako nema opasnosti od urušavanja objekta.

Kako navode iz Cicilne zaštite, prema informacijama, požar gasi 93 vatrogasaca s 30 vozila. Zatvoren je plin i isključena električna energija za ceo objekat. Kritični su šesti, deveti i dvanaesti sprat.

Zagrebački vatrogasci su saopštili da su dojavu o požaru primili nakon 23:08 sati te da se požar, nakon tri intenzivna sata borbe u trenutku davanja izjave i dalje agresivno širio vertikalno. Zahvatio je, dodaju, više spratova i krov zgrade, a zbog velike opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutrašnjih gašenja i sprovode aktivnu obranu objekta.

Autor: Marija Radić