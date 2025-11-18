Sneg napravio haos u Hrvatskoj: Kamion se prevrnuo kod Ogulina, prekinut saobraćaj (FOTO)

Kamion na auto-putu A1 između Brinja i Ogulina u Hrvatskoj, u blizini tunela Mala Kapela, preprečio je put drugim vozilima u utorak ujutru, nešto pre 7 sati. Kolona je duga oko dva kilometra, a saobraćaj je u prekidu, objavio je HAK.

Na tom delu auto-puta sve se zabelelo od snega. Saobraćaj se odvija obilaznim putem, prenosi 24sata.hr.

"Saobraćajna nesreća na auto-putu A1 između čvorova Brinje i Ogulin (na 98. km) u smeru Zagreba, saobraćaj je u prekidu, kolona je duga oko 2 km. Obilazak za putnička vozila: čvor Brinje (A1) - DC23 - (Jezerane-Munjava-Josipdol) - DC42 - (Josipdol-Oštarije) - čvor Ogulin (A1). Teretna vozila se isključuju na odmorištu Sokolac", saopštio je HAK.

Da podsetimo, sneg je jutros zabeleo region, a snežnih padavina, osim u Hrvatskoj, ima i u BiH i Sloveniji.

Autor: Marija Radić