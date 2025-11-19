UŽAS U CRNOJ GORI: Devojčicu od SEDAM godina spremali za UDAJU - Još jedna od 11 godina mesecima bila u BRAKU

Centar za romske inicijative od 2011. godine do danas otkrio je 146 ugovorenih dečjih brakova, a u tekućoj godini devet slučajeva. U centru kažu da teško dolaze do dokaza zbog čega takvi brakovi najčešće ostaju bez odgovarajućeg sudskog ishoda.

Bez epiloga je i inicijativa za izgradnju skloništa za žrtve ugovorenih dečjih brakova u Crnoj Gori jer nema dovoljno podrške za obezbeđivanje neophodnih novčanih sredstava.

Nevladina organizacija "Centar za romske inicijative" godinama se intenzivno bavi otkrivanjem i suzbijanjem dečjih ugovorenih brakova. Direktorka centra, Fana Delija, kaže da skoro u svim gradovima beleže slučajeve ugovorenih dečjih brakova, ali da i dalje prednjače Podgorica, Berane, Nikšić i Tivat.

"Od 2011. do današnjeg dana nažalost smo otkrili 146 slučajeva. Konkretno, kada je ova godina do današnjeg dana otkriveno je devet slučajeva", rekla je Delija, prenosi TVCG.

Najmlađa žrtva imala 7 godina

U najvećem broju slučajeva devojčice ispod 16 godina stupaju u brak sa punoletnim muškarcem.

"Najmlađa žrtva koja je bila identifikovana imala je samo 7 godina, ali zahvaljujući brzoj reakciji smo uspeli da sprečimo u smislu da ne zasniva brak, dok devojčicu koja je odmah posle nije imala samo 11 godina, bila punih 4 meseca u vanbračnoj zajednici sa punoletnim licem. Ove godine nam je najmlađi slučaj 14 godina", kazala je Delija.

Poslednjih godina sve teže otkriti ugovorene dečje brakove. Zbog veštog prikrivanja dokaza, slučajevi koji se prijave nadležnim organima ostaju bez odgovarajućeg sudskog epiloga.

"Nažalost, same žrtve najčešće se vraćaju samim počiniocima, imajući u vidu da tako nešto zasniva uža i šira porodica, odnosno da glavnu tu neku odgovornost snose roditelji, a to je najčešće otac", istakla je Delija.

Kako bi zaštitili devojčice od roditelja i šire familije koja ih primorava na rano stupanje u brak, Centar za romske inicijative pokrenuo je projekat izgradnje skloništa. Nažalost, od 2021. godine prikupljeno je samo 30.000 evra

"I smatram da je velika odgovornost države u delu izgradnje ovakvog skloništa", smatra Delija.

Centar za romske inicijative nedavno je pozvao poslanike i odbornike da ličnim primerom podrže izgradnju skloništa za žrtve ugovorenih dečjih brakova, a odziv je, zaključuje Delija, veoma loš.

Autor: Iva Besarabić