Košarac poslao Šmitu nacistički šlem i poruku da nije poklon

Zamenik predsedavajuće Saveta ministara i član Predsedništva SNSD Staša Košarac poslao je danas Kristijanu Šmitu šlem nacističke vojske, uz poruku da nije reč o poklonu, već o ostavštini Šmitovih predaka čije, kako je naveo, vrednosti ovaj okupator baštini.

Uz šlem, Košarac je Šmitu poslao dopis koji je naslovio kao "Pismo okupatoru".

"Tebi, koji si otelotvorenje političkog zla i loše namere prema mojoj otadžbini Republici Srpskoj i mom ponosnom srpskom narodu", naveo je Košarac i dodao:

"Uskoro ćeš otići iz ove zemlje, u koju si došao kao ilegalac bez dozvole za rad, sa namerom da okupiraš, da porobiš, da potčiniš.

Kroz vlastite neustavne i nedejtonske manipulacije uzurpirao si, navodi Košarac, domaće institucije, devastirao demokratiju i dirigovao pravosudno-političkim progonom legalno i legitimno izabranog predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, u nastojanju da oslabiš Republiku Srpsku i poništiš slobodnu volju srpskog naroda u BiH.

"O tome koliko si zla prouzrokovao ovoj zemlji i svim njenim narodima, suvišno je trošiti reči. Verovatno ćeš i ti, kao onomad tvoji u Ningberškom procesu, reći da si 'samo radio svoj posao'. Rekao bih: Neka ti je na obraz i čast, ali nećeš razumeti, jer si toga lišen. Kada kreneš, ponesi ovaj šlem, koji ti dostavljam. Ne zavaravaj se, nije to moj poklon tebi. Poklone dajemo dragim gostima. Ti to nisi", napisao ke Košarac.

Košarac je u pismu pojasnio da je šlem ostavština Šmitovih predaka, koji su ubijali, kako je istakao, "ubijali moj narod u najmračnijem periodu ljudske civilizacije".

"Možda ćeš ovim šlemom upotpuniti porodičnu ili čak vlastitu kolekciju, budući da si poznat kao poštovalac tradicije nacističke vojske i Hitlerovih pilota. Ako u Bavarskoj, Vestfaliji, Porajnju ili bilo kojoj drugoj nemačkoj pokrajini pronađeš ijedan delić uniforme srpskog vojnika, a nećeš, jer ih tamo nema, budi slobodan da nam ih vratiš", naveo je Košarac i dodao:

"Vreme je da odeš iz ove zemlje, u koju nikada nije trebalo da dođeš. Bez tebe, ova zemlja ima šansu. Bez tebe, ljudi u ovoj zemlji treba da odlučuju o svojoj sudbini. Ti i sve tvoje stane u jednu reč - promašaj", ukazao je Košarac i dodao: "S dubokim prezirom, Staša Košarac".