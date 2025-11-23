REPUBLIKA SRPSKA DANAS BIRA PREDSEDNIKA: U trci šest kandidata, mandat izabranog biće kraći od godinu dana, jer slede opšti izbori u BiH

Birači će odlučivati između Siniše Karana, Branka Blanuše, Dragana Đokanovića, Nikole Lazarevića, Igor Gaševića i Slavka Dragičevića

Republika Srpska danas bira predsednika. Na prevremenim predsedničkim izborima predloženo je šest kandidata: Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati.

U centralnom biračkom spisku, koji je potvrdila Centralna izborna komisija (CIK), upisana su 1.264.364 birača s pravom glasa.

Pre vremena

Prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske održavaju se manje od godinu dana pre opštih izbora u BiH, kada se biraju predstavnici na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i zajedničkih institucija na nivou BiH. Ove izbore u Republici Srpskoj raspisala je CIK BiH nakon pravosnažne presude Suda BiH izrečene demokratski izabranom predstavniku srpskog naroda na prethodnim opštim izborima Miloradu Dodiku.



Dodik je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita". CIK BiH je izbore raspisao nakon što je Dodiku na osnovu presude oduzela mandat predsednika Republike.

U kratkoj predizbornoj kampanji iz SNSD su poručili da su predstojeći izbori plebiscit u kojem se odlučuje između njihovog kandidata Siniše Karana, koji će nastaviti da sprovodi Dodikovu politiku, i nelegitimnog Kristijana Šmita. SNSD je insistirao na tezi da su ovi izbori za očuvanje Republike Srpske i srpskog naroda u okviru dejtonske BiH.

Veliki broj posmatrača

Biračka mesta širom RS, kako je potvrđeno u petak iz Centralne izborne komisije, biće otvorena danas u sedam, a zatvorena u 19 sati.

- Izborno ćutanje počelo je 24 časa pre otvaranja biračkih mesta i trajaće do zatvaranja biračkih mesta, odnosno u nedelju do 19 sati - saopšteno je iz CIK, uz opasku da su tokom izbornog dana izričito zabranjene sve aktivnosti koje ometaju ili opstruišu izborni proces.



S ciljem sprovođenja prevremenih izbora za predsednika RS formirano je ukupno 2.211 biračkih mesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova. Za praćenje izbora akreditovano je 639 posmatrača, od kojih 515 posmatrača iz nevladinih i 99 iz međunarodnih organizacija, te 25 posmatrača iz političkih subjekata.

Autor: D.Bošković