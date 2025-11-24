MUŠKARAC PRONAĐEN MRTAV U POLICIJSKOJ STANICI! Zadržan zbog nasilja u porodici u Kalesiji: Bio pod dejstvom alkohola

Postupajući po prijavi porodičnog nasilja, a nakon što je utvrđeno da je prijavljeni O. K. (31) bio pod dejstvom alkohola, službenici Policijske stanice Kalesija su ga uhapsili i zadržali u prostorijama za zadržavanje.
Takođe, Opštinski sud u Kalesiji mu je izrekao hitnu zaštitnu meru zbog porodičnog nasilja.
"Juče u 7:33 sati Operativnom centru Uprave policije MUP-a TK prijavljeno je da O. K., koji je zadržan u prostorijama za zadržavanje PS Kalesija, ne pokazuje znakove života, kao i da je pozvana Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja. Izlaskom na mesto događaja, lekar mrtvozornik je konstatovao smrt, bez vidljivih povreda i tragova nasilne smrti", naveli su iz kantonalne policije.
O događaju je obavešten dežurni tužilac, koji je sa uviđajnom ekipom Sektora kriminalističke policije izvršio uviđaj i doneo naredbu za prevoz i obdukciju tela preminulog.
Sve daljnje mere i radnje na utvrđivanju tačnog činjeničnog stanja i okolnosti smrti O. K. biće preduzimane pod nadzorom i prema uputstvima kantonalnog tužioca.
Autor: D.Bošković