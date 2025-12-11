AKTUELNO

UŽAS NA SAVI! Ima mrvih u prevrtanju čamca, hitne službe izvlače ljude iz hladne reke! (VIDEO)

Foto: Tanjug/HINA

Policija je iz hladne reke izvukla više od deset ljudi, a prema pravim informacijama, riječ je o migrantima.

Prevrnuo se čamac u Savi u Slavonskom Brodu u četvrtak rano ujutro, potvrdili su za 24sata iz PU brodsko-posavske.

Policija je iz hladne reke izvukla više od deset ljudi, a prema prvim saznanjima, reč je o migrantima. Prema informacijama iz policije, najmanje jedna osoba je mrtva, a više njih su oživljavali. Ljudi su prevezeni u slavonskobrodsku Opštuu bolnicu "Dr. Josip Benčević".

- Za sada smo primili 11 osoba koje trenutno zbrinjavamo. Više će se o njihovom zdravstvenom stanju znati nakon lekarske obrade koja je u toku - za Infopix kaže upravnik brodske Bolnice, dr. Josip Samardžić.

Na terenu su bili vatrogasci, policija, Hitna pomoć i HGSS.

Autor: Jovana Nerić

