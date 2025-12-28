ISTORIJSKI TRENUTAK ZA CRNU GORU: Pogledajte šta su lansirali u svemir PO PRVI PUT! (VIDEO)

Prvi crnogorski satelit lansiran je uz pomoć rakete Sojuz u nisku Zemljinu orbitu

Prvi crnogorski satelit „Luča“ uspešno je lansiran u nisku Zemljinu orbitu u nedelju, pomoću rakete Sojuz sa kosmodroma Vostočni, koji se nalazi u blizini granice Rusije i Kine. Kako je saopštio direktor organizacije Montenegro Space Research (MSR), Filip Jovićević, ovaj događaj predstavlja istorijski trenutak i novo poglavlje u tehnološkom i naučnom razvoju Crne Gore.

Jovićević je istakao da lansiranje satelita predstavlja tek početak, te da MSR već radi na znatno ambicioznijim planovima – razvoju prve crnogorske rakete, najpre suborbitalne, a potom i orbitalne. Prema njegovim rečima, tim okupljen oko ove organizacije poseduje znanje, kapacitete i jasnu viziju neophodnu za ostvarenje tog cilja, koji bi označio najveći tehnološki iskorak u istoriji države.

Paralelno s tim, MSR će nastaviti intenzivno da promoviše nauku, tehnologiju i inženjerstvo među svim generacijama, jer se, kako je naglasio, jedino kroz znanje mogu izgraditi buduće generacije inženjera koji će dalje razvijati crnogorski svemirski program.

Naučna misija satelita

Osnovna misija satelita „Luča“ jeste merenje kosmičkog zračenja. Pored toga, satelit je opremljen kamerom za snimanje vizuelnih prikaza sa visine od oko 600 kilometara, kao i telekomunikacionim sistemima koji omogućavaju prenos prikupljenih podataka na Zemlju.

Prvi nacionalni satelit razvijen u Crnoj Gori

„Luča“ je lansirana kao mali satelit u okviru sekundarnog tereta rakete Sojuz i predstavlja prvi nacionalni satelit Crne Gore kojim se u potpunosti upravlja – tehnološki, pravno i operativno – iz same države.

Satelit je razvila organizacija Montenegro Space Research, neprofitna inicijativa koja okuplja crnogorske inženjere i naučnike sa ciljem razvoja svemirskih tehnologija, obrazovanja mladih i uspostavljanja nacionalnog svemirskog programa.

Autor: D.Bošković