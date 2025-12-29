SATIMA JE BIO ZAGLAVLJEN U KOLIMA SA DETETOM U SNEGU! Užas nadomak Zagreba: Niko nije stao da mu pomogne!

Mnogi su vikend iskoristili za odlazak na snežne planine. I dok će ga neki pamtiti po sankanju, grudvanju i čaši toplog pića, biće i onih kojima će vikend ostati u sećanju zbog problema u saobraćaju.

Jedan od njih je i stariji Hrvat koji je vikend proveo na planini Sljeme. HRT Radio Sljeme objavio je fotografiju koja je izazvala hiljade reakcija zgroženih građana. Na fotografiji se vidi automobil koji je zapeo na Sljemenskom putu, a pored vozila je snimljen i vozač.

Ubrzo je otkriveno u kakvoj se neprijatnoj situaciji muškarac našao, a javio se i građanin koji mu je pomogao. On je, vidno zgrožen, izneo ružnu stranu cele situacije i ponašanja ostalih učesnika u saobraćaju.

"Niko nije hteo da ga izvuče"

"Gde je nestao božićni duh?", pita se J. M., koji se javio nakon što je Radio Sljeme objavio fotografiju vozila zaglavljenog u snegu. U poruci je naveo da je odlučio da zaustavi svoj automobil i pomogne vozaču kojem niko drugi nije stao.

"Izvukao sam čoveka bukvalno za pet minuta. Ono što ne mogu da shvatim jeste da je pre mene pored njega prošlo bar deset automobila i da niko nije pokušao da ga izvuče, već su ga jednostavno ostavili u snegu. To se ne radi u ovakvim uslovima, kada su led i sneg", istakao je.

"Dužni smo da pomognemo"

Dodao je da je u automobilu imao malo dete i da je, uprkos tome, jedini stao i pomogao.

"Izvukao sam čoveka bukvalno za pet minuta. Ne da bih sebi olakšao, jer sam ja mogao da prođem, već zato što ljudi ne razmišljaju da će pre ili kasnije naići autobus ili ralica koje neće moći da prođu. Tada nastaje veliki problem i niko više neće moći da dođe do njega, osim šlep-službe koja bi morala da ide iz suprotnog smera", objasnio je i zapitao se:

"Da li su ljudi zaista toliko davno polagali vozačke ispite da su zaboravili da su dužni da pomognu nekome ko je doživeo nezgodu?"

Na društvenim mrežama je za samo nekoliko sati reagovalo na hiljade građana. Deo njih smatra da je vozač imao neadekvatnu zimsku opremu, zbog čega se našao u problemu, pa su neki čak napisali da mu zbog toga ne bi pomogli, jer će mu to biti "dobra škola".

"Gde je nestao čovek?

Ipak, veliki broj ljudi izrazio je razočaranje činjenicom da mnogi nisu pomogli, iako su mogli.

"Gde je nestao čovek?", "Ljudskost je davno izumrla", "Kao da je ljudima izbrisana empatija da pomognu u nevolji, žalosno", "Bitno je samo dobar selfi! Biti viđen, ostalo su uspomene na ljudskost!", "Ljudima je danas važnije da snimaju tuđu nevolju i sprdaju se po takozvanim ‘društvenim’ mrežama nego da nekome pomognu. Ljudskost je pala na veoma nizak nivo…", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Autor: S.M.