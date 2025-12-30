AKTUELNO

HAOS U BOTUNU! Posle hapšenja i uklanjanja šatora, Zećani blokirali put ka aerodromu Podgorica!

Građani Zete danas su blokirali kružni tok na putu prema aerodromu Podgorica, izazvavši velike gužve i kolone vozila. Povod za protest bila je policijska akcija u naselju Botun.

Građani Zete danas su blokirali kružni tok na putu prema aerodromu Podgorica, što je izazvalo potpuni kolaps u saobraćaju. Saobraćaj je znatno usporen, a kolone vozila formirale su se na svim prilazima kružnom toku.

Prema navodima okupljenih građana, do blokade je došlo neposredno nakon što je u naselju Botun započela policijska akcija. Oni tvrde da je upravo ta intervencija bila povod za protest i blokadu saobraćajnice.

Protest u Botunu traje već danima, a meštani su ranije postavili šatore na livadi kako bi izrazili protivljenje izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Današnja blokada puta prema aerodromu pokazuje da se otpor širi i van samog naselja, uz poruku da građani neće odustati od svojih zahteva.

