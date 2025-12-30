BOTUN SRUŠIO VLADU!? Kada vlast krene silom na građane – kraj je neminovan

Jutrošnja dešavanja u Botunu označila su politički slom Vlade Crne Gore. Iako formalno brojevi u Skupštini i dalje postoje, suštinski legitimitet je izgubljen pred očima javnosti.

Događaji u Botunu jutros su pokazali da Vlada Crne Gore više ne uživa poverenje građana. Slanjem naoružane policije na sopstveni narod i hapšenjem poslanika parlamentarne većine, vlast je, kako ocenjuju analitičari, prestala da bude demokratska i pretvorila se u aparat sile.

Bez obzira na to koliko poslanika formalno stoji iza nje, Vlada je pala na najosnovnijem ispitu – ispitu legitimiteta. Slanje policije u Botun nije bila tehnička ili bezbednosna odluka, već politička poruka: da se volja građana ignoriše, da referendum sa 98 odsto protiv nije obavezujući i da se problemi ne rešavaju dijalogom, već pendrecima.

Hapšenje Milana Kneževića, poslanika i lidera parlamentarne većine, tokom protesta naroda koji brani pravo na život i zdravlje, ocenjuje se kao presedan viđen samo u najtvrđim fazama DPS režima. Time je Vlada, kako se navodi, sama sebi oduzela legitimitet i priznala da nema politički odgovor, već samo silu.

Ovo nije bio sukob države i „grupe građana“, već direktan sukob vlasti sa sopstvenim narodom. Botun danas nije periferija – Botun je epicentar političkog sloma.

Vlada koja nije sposobna da razgovara sa jednom opštinom, koja ne uvažava referendum i koja poseže za policijom umesto za dijalog, ne može da vodi državu. Ako ne može da reši Botun, ne može da vodi Crnu Goru.

Posebno zabrinjava činjenica da je ovim činom urušen i minimum političkog poverenja unutar same parlamentarne većine. Kada vlast hapsi one na čijim glasovima počiva, jasno poručuje da je izgubila kontrolu, kompas i legitimitet.

Od jutros se, kako se ocenjuje, više ne govori o Vladi koja greši, već o Vladi koja je pala – moralno, politički i demokratski.

Autor: Dalibor Stankov