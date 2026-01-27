Dramatična potera u Crnoj Gori: Divljao automobilom, pa ostavio napušteno vozilo, evo šta su našli unutra

Dramatična potera odigrala se sinoć u blizini crnogorske granice, a epilog je zaplena velike količine droge, ali ne i hapšenje krijumčara.

Naime, policijski službenici Regionalnog centra granične policije "Centar", u saradnji i uz podršku službenika Odseka za suzbijanje prekograničnog kriminala, su sinoć u mestu Zbelj, opština Tuzi, pronašli više od 100 kilograma marihuane i tako sprečili krijumčarenje u pograničnom pojasu.

Kako navode iz MUP-a, policijski službenici su, vršeći pojačane aktivnosti i nadzor šireg rejona državne granice, uočili jedno putničko motorno vozilo koje se kretalo velikom brzinom i koje je na jednoj lokaciji u mestu Vranj zatečeno bez vozača.

"Detaljnim pregledom vozila pronađeno je više PVC kesa i crnih platnenih torbi u kojima se nalazilo 95 manjih PVC pakovanja sa sadržajem biljne materije zelene boje, nalik na marihuanu, mase oko 107 kilograma, za koju se sumnja da je prokrijumčarena iz Republike Albanije", navode u MUP.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem nalogu postupajući policijski službenici preduzimaju dalje mere i radnje u cilju identifikacije, lociranja i lišenja slobode lica koje je izvršilo ovo krivično delo i pokušalo da prokrijumčari marihuanu.

Autor: S.M.