TRAGEDIJA U BOSNI: Čovek čuo da mu je umro rođak, pa poginuo na putu ka Domu zdravlja

Alen M. (38), većnik u Opštinskom veću Kalesija, stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć, 26. januara, desila u mestu Dubrave Donje u Živinicama.

Prema nezvaničnim informacijama, on je dobio informaciju da mu je rođak preminuo u Domu zdravlja Živinice od posledica srčanog udara i krenuo je prema licu mesta, javlja Avaz.

Ipak, tada je došlo do nesreće, a većnik je bio suvozač u vozilu.

I sam Alen je bio dugogodišnji zdravstveni radnik, s obzirom na to da je radio kao fizioterapeutski tehničar.

Autor: Pink.rs