Užasan slučaj silovanja devojčice (13) šokirao region: Uhapšene 4 osobe iz Negotina

Četiri osobe iz Negotina uhapšene su zbog sumnje na silovanje deteta ispod 15 godina i nalaze se u pritvoru.

Dana 28. januara 2026. godine, policijski službenici Regionalne policijske uprave Negotina, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kavadarcima, lišili su slobode četiri osobe od 40, 26, 22 i 20 godina iz jednog negotinskog sela, u vezi sa krivičnim delom "silovanje deteta mlađeg od 15 godina" kažnjivo po članu 188 Krivičnog zakonika.

Sumnja se da su počinili seksualni napad nad trinaestogodišnjom maloletnicom. Osobe su privedene u policijsku stanicu, a zatim odvedene u Osnovni sud u Kavadarcima, gde im je sudija za prethodni postupak odredio pritvor od 30 dana.

Zatim su odvedeni u Kazneno-popravni zavod u Skoplju radi izvršenja kazne.

Slučaj silovanja devojčice šokirao je Severnu Makedoniju, ali i ceo region.

Autor: A.A.