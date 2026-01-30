Stevandić: Sarajevsko podzemlje radi na likvidaciji Srba

Sarajevsko političko-obaveštajno podzemlje, koje mimo interesa bošnjačkog naroda prikriva razvoj "bosanskog Hamasa", uporno preko medijskih i pravosudnih poluga radi na političkoj likvidaciji Srba, kako lidera, tako i naroda, kaže predsedik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

On je podsetio na medijsku satanizaciju i sudske procese protiv Srba zbog tzv. "rušenja ustavnog poretka", verbalnog delikta, ili samo zbog pokazivanja fotografija, bez izgovorene reči.

"Lažirani procesi sa lažnim dokazima i svedocima uvode politički aparthejd u Srpsku sa ciljem da proteraju sve koji neće da budu podanici bošnjačkog establišmenta koji ukida narode i entitete uz pomoć nekoliko, na sreću sve manje, međunarodnih licemera i birokrata. Svesno, kao Alija Izetbegović, rade na žrtvovanju mira. Da li neko stvarno misli da ne postoje sastanci na kojima sarajevsko političko-obaveštajno podzemlje, nakon što dobije saglasnost, dogovara strategiju političke likvidacije Srba? Prvo kreće medijski, pa potom pravosudni progon. Tu strategiju smo videli i u slučaju predsednika Republike Srpske, predsednika Vlade i Narodne skupštine. Postoje oni koji su zaduženi za medije, drugi za sudove i tužilaštva, a treći za saradnju sa opozicijom u Republici Srpskoj. Ta podzemna država funkcioniše, za razliku od stvarne u kojoj je sve blokirano", kaže Stevandić.

To se ranije samo naslućivalo, ukazuje, dok sada imamo kompletne informacije.

"Kao što ih imaju i svi diplomatsko-obaveštajni predstavnici velikih zemalja, naročito iz Evropske unije. Ukoliko ćutimo, prihvatili smo poraz i tihi nestanak Republike Srpske, možda baš po modelu bivšeg reisa Mustafe Cerića koji zagovara pravljenje bosanske pravoslavne crkve", naveo je Stevandić, prenosi RTRS.

Naglašava da je mržnja prema uspravnim Srbima, koji čuvaju postulate mira i ravnopravnosti ustanovljene Dejtonskim sporazumom, postala normalna i zvanična politika, ali i svakodnevni narativ javnog i političkog života i medijskog prostora.

"Mrežni terorizam, gde dominiraju uvrede i pozivi na naša ubistva i gde su nam već presudili, samo je orijentir kuda sve ide, ali i pritisak na radikalizaciju bošnjačke politike. Zato su predlozi bivšeg reisa identični onima iz Pavelićevog režima čiji je cilj bio da trećinu Srba pokatoliči, dok o proterivanju govore skoro svi bošnjački lideri koji nam ponavljaju da mi nemamo ništa svoje do zemlje na obući u BiH i da samo to možemo poneti kada nas proteraju. Kada to sve rade javno može se samo pomisliti šta rade tajno", kaže Stevandić.

Koliko je to daleko otišlo najbolje se vidi po stavu i delovanju opozicije u Republici Srpskoj koja, što ćutanjem, što javno podržava ovakvu ogoljenu bošnjačku politiku, ili sa njom čak sarađuje, kaže Stevandić i zaključuje:

"Ta podmuklost ima svoje najstrašnije ime u našem narodu. I koliko god to prejako i strašno zvučalo, oni koji su toga svesni u srpskom opozicionom korpusu 'rđom kapali dok im je koljena', a onima koji nisu neka Bog prašta jer Srbi neće. Svest o teškom vremenu koje van svake sumnje dolazi i sudbina koja nam sledi nakon toga, nalaže sabornost i racionalno delovanje van lične percepcije, ambicije i interesa. Ali, pre toga, ma koliko strašno i drastično izgledalo, treba reći istinu. Ako je narod razume – ona spašava".