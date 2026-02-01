Stevandić: 84 godine nakon strašnog zločina u Drakuliću, Šargovcu, Motikama, ovde nema ni jednog ustaše, dok Srba ima u školama!

U banjalučkom naselju Drakulić obežene su 84 godine od zločina NDH nad srpskim civilima u selima Drakulić, Šargovac i Motike i rudniku Rakovac kod Banjaluke, kada je 7. februara 1942. godine u samo jednom danu ubijeno 2.315 Srba, među kojima 551 dete.

Selo Drakulić je nedaleko od Banjaluke. O stravičnom zločinu nad Srbima ovog kraja nije se govorilo u vreme bivše Jugoslavije. Ovde i u okolnim selima Šargovac, Motike i rudniku Rakovac ustaše su za svega 10 časova bez ispaljenog metka ubile 2.315 Srba, među kojima 551 dete.

Izvinjavam se ako je nekom nešto od ovoga neprimereno, ali 84 godine nakon strašnog zločina u Drakuliću, Šargovcu, Motikama i rudnuku Rakovac ovde nema ni jednog ustaše, dok Srba ima u školama. To se postiže slogom, to se postiže Republikom Srpskom - istakao je Stevandić.

Prethono je stigla naredba da svi Srbi moraju biti u kućama zbog popisa i podele humanitarne pomoći. Noć pre zločina ustaše su potrovale i pse kako lavež ne bi upozorio meštane.

U sudskim spisima piše da je tog 7. februara fratar Miroslav Filipović prvi ušao u školu u Šargovcu i učiteljici Dobrili Martinović naredio da iz klupe izvede jedno dete. Ona je nesluteći ništa izvela učenicu Radojku Glamočanin.

Fratar Filipović je dete podigao na katedru i zaklao, 52 dece ubijeno je u dvorišu škole. Tog dana 551 dete.

Ustaše su nakon zločina naterale učiteljicu da u dnevnik pored imena svakog deteta upiše da je umrlo a ne ubijeno.

"A da je na tablama pisalo da su ta deca umrla kao da je bila epidemija i potpuno sam siguran da danas mogu da kažem da je bilo Republike Srpske ne bi bilo ni Drakulića ni Jasenovca", rekao je Nenad Stevandić, predsednik Skupštine Republike Srpske.

"Nevina deca koja ničemu nisu bila kriva, osim što su bili Srbi, išli u školu, verovali u pravoslavlje, ubijena su samo zato što su pripadnici našeg naroda. Mi to ne smemo zaboraviti. To su uradili svesno, namerno ciljano", kaže Milorad Dodik, predsednik SNSD-a.

Jedan od najvećih zločina u Drugom svetskom ratu isplanirao je vrh NDH sa Antom Pavelićem na čelu i lokalne vlasti predvođene Viktorom Gutićem.

Autor: A.A.