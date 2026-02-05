AKTUELNO

Fascinantni prizori na Jadranu posle obilnih kiša i topljenja snega

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Obilne kiše koje su ovih dana zapljusnule Hrvatsku, naročito Dalmaciju, omogućile su da se pojave neki vrlo retki prizori.

Jedan od takvih je Vrulja Modrić, poret puta Rovanjska - Starigrad Paklenica, koja je ovih dana izrazito aktivna zbog obilnih kiša i naglog topljenja snega s Velebita.

Kako je opisano na Facebook stranici Parka prirode Velebit, podzemna voda izbija u more iz potopljene jame koja se na oko 33 metra dubine nastavlja u horizontalni podzemni kanal dug gotovo tri kilometra.

Zanimljivo je što, zbog razlika u nivoama slatke i slane vode, u određenim razdobljima godine izvor ili vrulja može delovati i obrnuto, kao ponor, odnosno vrtlog koji usisava morsku vodu.

Autor: S.M.

#Dalmacija

#Hrvatska

#Jadran

#Sneg

#kiše

