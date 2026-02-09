AKTUELNO

Region

PRONAĐENO IM 39 KILOGRAMA DROGE! Sud u Sarajevu potvrdio optužnicu protiv tri osobe

Izvor: Kurir, Foto: Printscreen YouTube/Avaz TV ||

Optuženi se terete da su tokom novembra 2025. godine kupovali, pakovali i prodavali opojnu drogu na području Kantona Sarajevo

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Bernada Kajanije, Jovana Lizdeka i Edvina Imamovića zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Optuženi se terete da su tokom novembra 2025. godine kupovali, pakovali i prodavali opojnu drogu na području Kantona Sarajevo.

Prilikom pretresa stanova optuženih na području Novog Sarajeva i Starog Grada, pronađeno je više pakovanja različitih opojnih droga, i to kokain, spid, amfetamin i marihuana.

„Ukupna količina zaplenjene droge je 38,8 kilograma, ulične vrednosti pola miliona maraka. Takođe je pronađen novac u iznosu od 8.500 konvertibilnih maraka i osam mobilnih telefona“, saopšteno je.

U optužnici je postupajuća tužiteljka iz BiH predložila produženje pritvora optuženima. Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje tri svedoka, dva veštaka i izvođenje oko 80 materijalnih dokaza.

Autor: D.Bošković

#39 kilograma

#Droga

#Sarajevo

#Sud

POVEZANE VESTI

Region

Policajac BLUDNIČIO NAD MALOLETNIKOM dok ga je masirao: Otkriveni jezivi detalji pedofilije u Sarajevu

Region

UŽAS U SARAJEVU Pronađeno telo u parku kod Predsedništva BiH

Region

VELIKI POŽAR U SARAJEVU! Ispaljeni vatromet napravio haos!

Hronika

Objavljujemo 10 imena osumnjičenih za prodaju kokaina u Beogradu i Čačku: Kod tužioca pričao samo glavni

Region

UHAPŠEN MUŠKARAC U SARAJEVU: Ucenjivao žene preko Instagrama, tražio im novac

Region

MUP Sarajeva: Tri osobe prevezene u bolnicu nakon masovne tuče