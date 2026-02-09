NAĐENI DELOVI AUTA I SAOBRAĆAJNA DOZVOLA: Najnovije informacije o slučaju devojke koja je sletela u Moraču (VIDEO)

Prvi tim ronilaca Regionalnog centra Bijela završio je pretragu predviđene zone, u okviru akcije potrage za osobom, ili više njih, koja je preksinoć kod mosta Luča u Podgorici automobilom sletela u nabujalu reku.

Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra saopštio je da je za danas završen planirani deo ronilačke pretrage na terenu, te da su naišli na delove automobila i saobraćajnu dozvolu, što će pomoći u određivanju zone daljeg delovanja, prenosi RTCG.

"Timovi naših ronilaca su tokom dana pretraživali područje od mesta nesreće do približno 600 metara nizvodno. Vidljivost u vodi je danas bila nešto bolja i iznosila je oko jednog metra, ali i dalje nije na nivou koji omogućava efikasnu i brzu pretragu. Poseban problem predstavlja izuzetno jaka brzina bujične vode u koritu reke, što značajno otežava rad i zahteva maksimalan oprez", objasnio je Mijajlović.

Tokom današnje pretrage pronađeni su određeni delovi automobila, kao i saobraćajna dozvola, što pomaže u određivanju zone daljeg delovanja i usmeravanju nastavka akcije.

Pretraga će, kaže Mijajlović, biti nastavljena sutra, u skladu sa bezbednosnim procedurama i uslovima na terenu.

"U pretrazi podvodnog dela nam pomažu pripadnici ronilačke službe spasavanja iz Službe zaštite i spašavanja Nikšić dok nam operativnu podršku pružaju pripadnici Sluzbe zaštite i spašavanja Glavnog grada, avio helikopterska jedinica MUP-a kao i mnogi meštani koji poznaju prilike na ovom delu reke", naglasio je Mijajlović.

Kako je ranije danas istakao radi se o veoma teškoj i zahtevnoj akciji zbog loše vidljivosti i veoma brzog vodotoka u ovom području.

Podsećamo, juče oko jedan sat posle ponoći, vozilo je sletelo u reku Moraču sa mosta Luča. Iz policije naglašavaju da za sada nije poznato kako je došlo do udesa, kao ni koliko je osoba bilo u vozilu.

Autor: D.Bošković