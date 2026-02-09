DODIK PORUČIO: Muslimani i muslimansko Sarajevo su naši neprijatelji, imamo pravo na samoopredeljenje

Milorad Dodik je najavio da će njegova stranka vrlo brzo predložiti parlamentu u Banjaluci da tom entitetu BiH budu vraćene sve prenete nadležnosti iz Dejtona.

Lider vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Milorad Dodik najavio je danas da će njegova stranka vrlo brzo predložiti parlamentu u Banjaluci da tom entitetu Bosne i Hercegovine (BiH) budu vraćene sve prenete nadležnosti iz Dejtonskog sporazuma.

Posle sastanka vrha njegovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Dodik je na konferenciji za novinare rekao da će to "biti uslov za bilo kakav dalji razgovor o BiH".

- To znači da se vrate vojska i granična policija Republici Srpskoj, da se ukinu Sud i Tužilaštvo BiH, da se vrati obaveštajna služba, da budžet BiH nema izvorne prihode, da se model fiskalnog sistema vrati u nadležnost Republike Srpske - kazao je Dodik i dodao da "ne traži ništa od onoga što nije predviđeno Dejtonom".

Izneo je tvrdnje da su Republici Srpskoj pre nekoliko meseci "užasno pretili ratom iz Federacije BiH", i Bošnjake u BiH nazvao "neprijateljima Republike Srpske".



- Republika Srpska ima prijatelje i ima neprijatelje. Prijatelji su nam Rusi, nova američka administracija, Mađarska, Izrael, Srbija i, verujem, još mnogo demokratskih zemalja. Mi smo svesni naših neprijatelja. Neprijateljima svaki dan moraš naneti neki gubitak. Muslimani i muslimansko Sarajevo su naši neprijatelji. To su pokazali na svim mestima na kojima su mogli - kazao je Dodik.

Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj je u oktobru prošle godine poništila sve zakone koji su se odnosili na neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH i Ustavnog suda BiH, kao i na zabranu delovanja dela pravosudnih i policijskih agencija BiH na teritoriji tog entiteta. To je, prema ranijim navodima medija, bio uslov da američka administracija ukine sankcije Dodiku, članovima njegove porodice i njegovim najbližim saradnicima.

Dodik je danas ponovo istakao "pravo naroda na samoopredjeljenje", navodeći da je samostalnost Republike Srpske politički cilj vlasti u tom entitetu i da od toga neće odustati.

Naveo je da će "svu svoju snagu iskoristiti da bude deo pobede koja se zove samostalna Republika Srpska" i dodao da su "Muslimani izmislili Srebrenicu jer nema države bez mita".



- Ako Muslimani budu nastavili da dalje guraju, dobiće naše pravo na samoopredeljenje. Nama nije teško da našim prijateljima na globalnom nivou objasnimo da se ovde radi o nastojanjima Muslimana iz Sarajeva da podrede hrišćane u BiH svojim ambicijama unitarnog uređenja BiH - dodao je.

Pozvao je opoziciju u Republici Srpskoj na razgovor i strateški dijalog, navodeći da je entitetska vlast, "koliko god da je loša, bolja od opozicije".

Dodik je najavio i povlačenje Srba iz zajedničkih institucija BiH, navodeći da će im u tom slučaju biti obezbeđene plate kakve imaju sada. Takav poziv je upućivao i pre godinu dana, ali se tada odazvalo svega par Srba zaposlenih u državnim instituijama BiH.

Lider SNSD-a je takođe rekao da "Brisel nije mesto u koje Republika Srpska treba da gleda", ponovivši stav koji je izneo pre par dana - da bi samostalnost tog entiteta u ovom trenutku priznalo 15 zemalja.

- Pustite Brisel, on je propao. Nas bi 15 zemalja priznalo u prvih 48 sati. Meni je to dovoljno. Neki bi galamili, ali to je beznačajno. Kakva Litvanija, Letonija, Švedska, šta znači ono što oni imaju da kažu. Bežite od nas. Mi se ovde spasavamo od Muslimana koji nam nanose zlo - kazao je.

Premijer Republike Srpske Savo Minićnajavio je podnošenje krivične prijave protiv Centralne izborne komisije (CIK) BiH, nakon što je kandidat SNSD-a pobedio na prevremenim izborima za entitetskog predsednika.

- Oni ne mogu da ostanu nekažnjeni za sve što su nam pravili. Posle ove pobede smo još spremniji. Moraćemo ići u realizaciju onih stvari koje će omogućiti da zaštitimo volju građana - kazao je Minić.

Autor: A.A.