Velika promena za srpske penzionere od 1. maja: Više neće moći da podižu novac na ovaj način

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske ukinuće od 1. maja isplatu penzija putem punomoćja datog Fondu, pa će se primanja ubuduće isplaćivati isključivo na ime i lični račun korisnika prava.

To znači da isplata trećim licima, po bilo kom osnovu punomoćja, više neće biti moguća.

Direktor Fonda PIO Mladen Milić izjavio je za RTRS da se ova mera uvodi radi unapređenja pravne sigurnosti korisnika, sprečavanja zloupotreba i dodatne zaštite njihovih prava, kao i kako bi se izbegla isplata sredstava onima kojima ne pripadaju.

„U praksi smo imali slučajeve zloupotreba, pri čemu je pričinjena šteta od oko 100.000 konvertibilnih maraka“, upozorio je Milić.

Korisnici koji su do sada penziju primali putem punomoćja treba blagovremeno da preduzmu neophodne korake kako bi se obezbedila nesmetana isplata, odnosno da dostave podatke o ličnom računu otvorenom na ime korisnika prava.

Punomoćnicima korisnika koji penziju primaju putem pošte obaveštenje je već odštampano na prednjoj strani čeka za januarsku penziju, a isto će biti učinjeno i na čekovima za februarsku i martovsku isplatu.

Kako navode iz Fonda, cilj ove mere je da se obezbedi redovna, sigurna i transparentna isplata penzija, uz punu zaštitu interesa korisnika i sprečavanje isplate nepripadajućih sredstava.

