Šestoro mrtvih u Bugarskoj, policija sumnja na ritualna ubistva

Šest ljudi je pronađeno mrtvo na planinskom vencu u zapadnoj Bugarskoj, saopštili su zvaničnici.

Tri tela, među kojima i telo petnaestogodišnjaka, pronađena su 8. februara u kombiju parkiranom u udaljenom delu Stare planine.

Istražitelji su rekli da je taj slučaj povezan sa drugim koji se dogodio šest dana ranije, kada su u blizini izgorele kolibine pronađena tela trojice muškaraca.

Na snimcima sa nadzornih kamera vidi se kako se dve grupe opraštaju jedna od druge u kolibi.

Još troje ljudi je ostalo na licu mesta i potom su snimljeni kako pale kolibu, kažu iz policije.

U ovom slučaju ima „uznemirujućih detalja“ kao iz serije Tvin Piks - drame o istrazi ubistva u američkom gradiću u šumovitom predelu u blizini Kanade, rekao je Borislav Sarafov, vršilac dužnosti bugarskog generalnog tužioca.

U pitanju su verovatno ubistva i samoubistva ili samoubistva, rekli su tužioci.

Šef policije nazvao je slučaj „neviđenim zločinom“, do sada nezabeleženim u toj zemlji, članici Evropske unije.

Trojica muškaraca, starosti 45, 49 i 51 godina, pronađeni su mrtvi u blizini izgorele kolibe 2. februara, javili su lokalni mediji, pozivajući se na bugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Svi su imali prostrelne rane i „nije bilo znakova borbe“ ili drugih povreda, rekla je novinarima Natalija Nikolova iz Apelacionog tužilaštva u Sofiji.

Forenzički stručnjaci su utvrdili da su hici ispaljeni iz neposredne blizine.

Dva pištolja i puška pronađeni su na mestu događaja u blizini planinskog prevoja Petrohan, oko sat vremena udaljenog od prestonice Sofije, javila je agencija Rojters.

„Odgajan sam u kultu i verovao u smak sveta"

Šest dana kasnije, policajci su pronašli tela dvojice muškaraca i petnaestogodišnjeg dečaka u parkiranom kamperu u blizini vrha Okolčice, na planini Vraca, dela Balkanskog planinskog venca.

„Pronalazak tela tela ovih ljudi je povezan sa slučajem Petrohan“, rekao je novinarima Zahari Vaskom, šef nacionalne policije.

Imali su rane od hitaca koji su izgleda ispaljeni unutar vozila, dodao je.

Tužioci su kasnije rekli da obdukcije ukazuju na to da su verovatno bila dva ubistva i jedno samoubistvo.

Većina žrtava bila je aktivna u nevladinoj organizaciji za zaštitu prirode, rekli su zvaničnici.

