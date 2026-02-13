HRVATSKI REPREZENTATIVAC OSUĐEN NA ZATVOR: Poznati vaterpolista pravio haos u Francuskoj

Šokantna vest je odjeknula regionom, a informacije je preneo "Damaltinski portal".

Kako se navodi, u izrečenu kaznu je uračunato vreme koje su proveli u pritvotu, a kazna je zamenjena radom za opšte dobro.

Sa Marinićem Kragićem su uhapšene još tri osobe.

Poznati vaterpolista je osuđen zbog incidenta koji se dogodio tokom Evropskog prvenstva u fudbalu u Francuskoj.

Utakmica između Hrvatske i Češke na stadionu Žofroa Gišar u Sent Etjenu je prekinuta u 86. minutu zbog haosa na tribinama.

Prema optužnici Opštinskog državnog tužilaštva u Splitu, Marinić Kragić i još tri osobe su proglašene krivima za izazivanje nereda na tribinama.

Njih su teretili, da su, sa ciljem da onemoguće nastavka utakmice, verbalno i fizički napali navijače i redare koji su pokušavali da spre;e oybiljnije nerede. Takođe, navodi se i da su podsticali druge na nasilje i nastavak sukoba.

Optuženi su tokom postupka negirali krivicu. Marinić Kragić je tvrdio da je pokušavao da razdvaja učesnike sukoba i smiruje situaciju, ali je Sud doneo odluku na osnovu fotografija i video-snimaka sa stadiona.

Fudbalski savez Hrvatske je zbog dešavanja na stadionu u Sent Etjenu kažnjen sa 100.000 evra.

Autor: S.M.