PALATA REPUBLIKE SRPSKE U BOJAMA ZASTAVA RS I SRBIJE! Zgrada će povodom obeležavanja Sretenja biti osvetljena tri večeri (VIDEO)

Palata Republike Srpske u bojama RS i Srbije povodom zajedničkog obeležavanja Sretenja kao Dana državnosti

Povodom obeležavanja Sretenja – Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, Palata Republike biće osvetljena u večernjim časovima bojama zastava Republike Srpske i Srbije tri večeri (13., 14. i 15. februara), saopšteno je iz Kabineta predsednika Srpske.

RTRS prenosi podsećanje da su Republika Srpska i Republika Srbija utvrdile zajedničko obeležavanje Sretenja kao Dana državnosti Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu u junu 2024. godine.

Navodi se da Republika Srpska će nizom manifestacija zvanično proslaviti Sretenje kao Dan državnosti, a pod sloganom "Sabornost i ponos".

