JOŠ JEDAN UDES NA ŠINAMA U SARAJEVU: Vozilo potpuno uništeno

Još jedna saobraćajna nezgoda dogodila se na šinama u Sarajevu.

Iako i dalje nije poznat uzrok nezgode, kombi je na neki način završio na šinama.

Za njim su rasuti sopstveni delovi, a vozilo je potpuno uništeno.

Na svu sreću, nije bilo povređenih, prenosi Avaz.

Podsetimo, pre dva dana dogodila se jeziva saobraćajna nesreća u Sarajevu, u kojoj je tramvaj izletevši iz šina ubio mladića i povredio četvoro.

Erdoan Morankić je stajao na tramvajskoj stanici, kada je tramvaj iz pravca Železničke stanice naglo izleteo iz šina na stanicu gde su stajali putnici. Povređenoj devojčici (17) amputirana je noga nakon teške nesreće.

Autor: A.A.