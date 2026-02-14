PRVA SLIKA SA ĆERKOM NAKON SASLUŠANJA! Žena poznatog pevača zagrlila oca: Evo kako Veselin Barović provodi vreme

Biznismen Veselin Barović (73) pušten je da se brani sa slobode nakon što je u podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu saslušan zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija, dok se u redovnom postupku vodi i predmet zbog utaje poreza u iznosu od 331.893,36 evra.

Kako mu je dopušteno da se brani sa slobode, njegova ćerka se sada od njega ne odvaja, te je objavila zajedničku fotografiju posle privođenja.

Biba Alibabić je nasmejana pozirala sa njim dok ga je grlila, a biznismen je u ustima držao tompus.

Zajedno su inače, sedeli u kafiću sa prijateljima, koji su ih inače i fotografisali.

Podsećanja radi, prema nezvaničnim saznanjima tužilaštvo je utvrdilo da biznismen Veselin Barović poseduje dozvole za dva pronađena pištolja, a da je u ilegalnom posedu pronađena municija za automatsko oružje.

- Praksa tužilaštva je da ne određuje pritvor za ilegalnu municiju, što ne znači da za to neće biti procesuiran - rekao je sagovornik "Vijesti" iz ODT ranije.

Barović je uhapšen preksinoć oko 23 sata, a iz Uprave policije je saopšteno da se sumnjiči da je tokom 2018. godine utajio porez na kapitalnu dobit, čime je, kako tvrde, oštetio državni Budžet za skoro 332.000 eura.

