POGINUO OSTOJA STANIŠIĆ! Bivši oficir VSR koji je osuđen za zločine u Srebrenici izvučen iz reke, umro u bolnici

Nekadašnji komandant 6. bataljona Zvorničke brigade VRS, Ostoja Stanišić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Kladnju, saopšteno je iz MUP-a TK.

- Muškarac je preminuo nakon što je izvučen iz reke, a u sanitetskom vozilu je reanimiran. Smrt je potvrđena u Domu zdravlja - rečeno je iz MUP-a TK.

Stanišić je pušten na slobodu 1. jula 2020. godineOstoja Stanišić bio je oficir Vojske Republike Srpske, koji je pred Haškim tribunalom osuđen za ratne zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. godine.

Tokom građanskog rata u BiH bio je komandant Šestog bataljona vojne policije Zvorničke brigade Drinskog korpusa.

Prvostepenom presudom 2017. godine osuđen je na 11 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici. Presuda je potvrđena 2019. godine.

Stanišić je pre vremena pušten na slobodu 1. jula 2020. godine. Odluku o puštanju doneo je Mehanizam za međunarodne krivične sudove nakon što je odslužio dve trećine izrečene kazne.

Autor: Iva Besarabić