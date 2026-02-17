AKTUELNO

Region

Drama kod Bijelog Polja! Četiri žene sletele kolima u reku, izvlačili ih meštani i vatrogasci

Izvor: Pink.rs/Rina, Foto: RINA ||

Tokom popodnevnih sati na putnom pravcu ka Tomaševu na teritoriji Bijelog Polja došlo je do teže saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo koje se kretalo iz putnog pravca Tomaševo prema Slijepač mostu.

Iz za sada nepoznatih razloga vozilo je sletelo sa puta u reku.

"U vozilu su se nalazile četiri ženske osobe koje su uz pomoc slučajnih prolaznika i vatrogasaca spasilaca izvučene iz vozila i vozilom Službe zaštite i spasavanja prevezena do Hitne pomoći", kaže za RINU Edin Kolić komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.

Sve četiri osobe su, na svu sreću, prošle sa lakšim telesnim povredama, a policija je na licu mesta i utvrđuje uzrok nezgode.

Autor: Jovana Nerić

#Nesreća

#Reka

#Vatrogasci

#sletanje sa puta

#žene

POVEZANE VESTI

Hronika

Automobil na krovu nasred magistrale: Teška nesreća na putu Čačak - Požega

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD UŽICA! Izgubio kontrolu, završio prevrnut, a delovi delovi svuda po putu! Hitna brzo stigla

Hronika

Teška saobraćajka kod Kragujevca, ima poginulih: Od siline udara oba vozila završila van kolovoza

Region

Tragedija kod Bijelog Polja: Voz naleteo na osobu, stradala na licu mesta

Hronika

PINK.RS SAZNAJE: VIŠESTRUKI UDES NA ZRENJANINSKOM PUTU! Nekoliko osoba povređeno

Hronika

Otac poginuo, sin izbegao smrt za dlaku? Novi detalji užasa kod Kokinog Broda