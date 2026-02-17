AKTUELNO

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO BOSNU I HERCEGOVINU: Treslo se i u Hrvatskoj (FOTO)

Zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihteru pogodio je večeras Bosnu i Hercegovinu, javlja Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

Potres se dogodio na devet kilometara severozapadno od Livna, nedaleko i od hrvatskog Splita - na samo 50 kilometara.

Epicentar je bio na dubini od deset kilometara.

Zasad nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.

Hrvatski mediji javljaju da se osetio i na Hvaru i u još brojnim gradovima.

Komentatori na EMSC, koji se javljaju iz Hrvatske, kazu da je potres bio kratak, ali snažan.

