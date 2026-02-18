Vesti koje se čekaju: Stiže nova trasa autoputa Beograd-Sarajevo

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić rekao je danas da Brčko neće biti smetnja realizaciji važnih infrastrukturnih projekata od interesa za entitete i najavio da će u narednih nekoliko dana biti postignut dogovor o trasama autoputa, iz pravca Banjaluke i Sarajeva, prema Beogradu.

- Vrlo intenzivno se razgovara, nastojimo da uvažimo interese i potrebe svih, ali i da razumemo zabrinutosti - rekao je Milić Feni.

On je istakao da je u nekoliko navrata, o toj temi, u Banjaluci razgovarao s resornim ministrom i direktorom Autoputeva RS Zoranom Stevanovićem i Radovanom Viškovićem, jer je upravo Republika Srpska, zbog poodmaklih radova na deonicama prema Brčkom, najviše zainteresovana za brzo postizanje dogovora u distriktu.

- Nema alternative postizanju dogovora. Na ovaj način omogućićemo najbrže saobraćajno povezivanje sa Beogradom, ali i odblokirati proces donošenja novog prostornog plana Brčko distrikta BiH, što je za nas veoma važno - izjavio je Milić.

Milić je precizirao da je narednih dana planiran još jedan sastanak u Brčkom sa predstavnicima JP Autoputevi Republike Srpske i JP Autoceste Federacije BiH, nakon kojeg bi trebalo da bude objavljen dogovor o trasama autoputa.

Autor: S.M.