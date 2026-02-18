Novi detalji iz istrage tramvajske nesreće u Sarajevu: Uzeti snimci i dokumentacija o rekonstrukciji pruge

Tužilaštvo Kantona Sarajevo objavilo je detalje o dosadašnjoj istrazi o tramvajskoj nesreći koja se dogodila prošle nedelje.

"Nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu odbio predlog Tužilaštva KS za određivanje jednomesečnog pritvora vozaču tramvaja, postupajući tužioci su uvažavajući stav suda, budući da je utvrdio da postoji osnovana sumnja da je vozač počinio kivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja iz nehata sa smrtnom posledicom, nastavili intenzivno preduzimanje radnji dokazivanja u istrazi tramvajske nesreće na kojoj radi tim tužilaca Odeljenja za opšti i privredni kriminal i korupciju", saopštili su.

Kako su dodali, istraga se vodi u više pravaca, s posebnim akcentom na tehničku ispravnost tramvaja, prenosi Klix.

"Do sada je saslušano 30 svedoka, izuzeto 10 snimaka videonadzora sa svih okolnih objekata, uključujući snimak videonadzora sa BH Telecoma, Zemaljskog muzeja, Tehničke škole i snimak iz tramvajske kabine", rekli su.

Dodali su da se svi videozapisi trenutno nalaze na forenzičkoj obradi.

"Takođe je iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo izuzeta obimna dokumentacija koja se odnosi na rekonstrukciju kompletne tramvajske pruge i signalni planovi svih relevantnih raskrsnica koji će se veštačiti", dodaje se.

Kako kažu, prikuplja se dokazna građa s ciljem sveobuhvatnih veštačenja mašinske, saobraćajne i elektroenergetske struke.

"Inače, dinamika rada na ovom predmetu zavisiće od brzine postupanja istražitelja policijskih agencija, veštaka, drugih agencija za provođenje zakona i od izdavanja naredbi nadležnog suda koje su potrebne za bilo kakve radnje dokazivanja na terenu", dodali su.

Da podsetimo, tramvajska nesreća u Sarajevu dogodila se u četvrtak kada je stradao student Erdoan Morankić i teško povređena srednjoškolka Ela Jovanović, kojoj je amputirana noga.

Autor: Marija Radić