OPSADNO STANJE U CRNOJ GORI! NOVI UDAR NA KLANOVE: Nađeno oružje, panciri i blinde, pretresi na više lokacija, ima i uhapšenih!

Crnogorska policija u akciji u Zeti i Tuzima zaplenila pištolje, municiju, balistički prsluk i dva blindirana automobila

Crnogorska policija sprovela je opsežnu akciju u Zeti i Tuzima, tokom koje su na više lokacija pronađeni oružje, municija, balistički prsluk i dva blindirana vozila u stanovima koje koristi M. V. (27) , prema nezvaničnim saznanjima, navodni pripadnik škaljarskog klana!

Kako je saopšteno iz Uprave crnogorske policije, pretresi su obavljeni u protekla 24 časa. Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi M. V. iz Zete, pronađen je i oduzet pištolj "Zastava" sa oružnim listom koji glasi na drugo lice, kao i 20 komada municije različitog kalibra.

- Nakon prikupljenih obaveštenja, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da mu se spisi predmeta dostave na ocenu i mišljenje - saopštila je policija.

Policija je od M. V. privremeno oduzela i dva specijalizovana, blindirana vozila marke "audi" i BMW, kao i balistički prsluk, što dodatno, kako se sumnja, ukazuje na visok nivo bezbednosnih mera koje su koristili.

U Tuzima su, pretresom prostorija koje koriste E. Đ. i K. Đ., pronađeni pištolj "CZ Vzor 70" i 57 komada municije, kao i predmeti sa evidencijama od značaja za dalji tok postupka.

Postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici naložio je da se protiv K. Đ. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Istraga je u toku, a nadležni organi nastavljaju rad na rasvetljavanju svih okolnosti i eventualnih veza sa organizovanim kriminalnim grupama.

Autor: D.Bošković