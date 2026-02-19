MINUTI KOJI SU ODLUČILI O ŽIVOTU I SMRTI! Mališan visio sa žičare, majka ga je držala sve dok nije je SKLIZNUO u ambis: Isplovila potresna ispovest žene koja je gledala UŽAS! (VIDEO)

Snimak sa Jahorine na kom se vidi kako dete sa skijama pada sa velike visine obišao je i šokirao region.

Dok javnost raspravlja o odgovornosti, očevici koji su se našli na licu mesta opisuju dramatične sekunde borbe za život mališana.

Čačanka koja se zadesila na polaznoj stanici Ogorjelica opisala je trenutak koji niko nije želeo da vidi.

"Sve se desilo u minut. Ja sam otrčala da zovem Gorsku službu, a moj suprug je bio ispod žičare. Majka je očajnički držala dete, ali je ono jednostavno iskliznulo i palo. Prizor je bio strašan. Dete je bilo na skijama, kao i svi ostali, nije bilo vremena da ih skinu pre nego što je situacija postala kritična," priča potresena žena.

Borba za zdravlje mališana

Usled pada sa visine, dete je zadobilo teške telesne povrede, ali prvi znaci ulivaju nadu u brz oporavak.

"Ima prelom butne kosti, udarac je bio veoma jak. Nadamo se da je kičma u redu, dobra stvar je što je mališan pomerao noge kada je stigla pomoć," dodaje sagovornica.

Reakcija OC Jahorina

Iz Olimpijskog centra Jahorina stigle su optimistične vesti nakon obavljenog medicinskog zbrinjavanja. Saopšteno je da je dete u stabilnom stanju i da se očekuje da uskoro bude pušteno na kućno lečenje.

Incident se dogodio dok je dete bilo u korpi sa majkom i još jednim mališanom, a nadležni podsećaju na važnost maksimalnog opreza prilikom ulaska i vožnje žičarom, naročito kada su u pitanju najmlađi skijaši.

Autor: Dalibor Stankov