AKTUELNO

Region

MINUTI KOJI SU ODLUČILI O ŽIVOTU I SMRTI! Mališan visio sa žičare, majka ga je držala sve dok nije je SKLIZNUO u ambis: Isplovila potresna ispovest žene koja je gledala UŽAS! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: TOO Pale ||

Snimak sa Jahorine na kom se vidi kako dete sa skijama pada sa velike visine obišao je i šokirao region.

Dok javnost raspravlja o odgovornosti, očevici koji su se našli na licu mesta opisuju dramatične sekunde borbe za život mališana.

Čačanka koja se zadesila na polaznoj stanici Ogorjelica opisala je trenutak koji niko nije želeo da vidi.

"Sve se desilo u minut. Ja sam otrčala da zovem Gorsku službu, a moj suprug je bio ispod žičare. Majka je očajnički držala dete, ali je ono jednostavno iskliznulo i palo. Prizor je bio strašan. Dete je bilo na skijama, kao i svi ostali, nije bilo vremena da ih skinu pre nego što je situacija postala kritična," priča potresena žena.

Borba za zdravlje mališana

Usled pada sa visine, dete je zadobilo teške telesne povrede, ali prvi znaci ulivaju nadu u brz oporavak.

"Ima prelom butne kosti, udarac je bio veoma jak. Nadamo se da je kičma u redu, dobra stvar je što je mališan pomerao noge kada je stigla pomoć," dodaje sagovornica.

Reakcija OC Jahorina

Iz Olimpijskog centra Jahorina stigle su optimistične vesti nakon obavljenog medicinskog zbrinjavanja. Saopšteno je da je dete u stabilnom stanju i da se očekuje da uskoro bude pušteno na kućno lečenje.

Incident se dogodio dok je dete bilo u korpi sa majkom i još jednim mališanom, a nadležni podsećaju na važnost maksimalnog opreza prilikom ulaska i vožnje žičarom, naročito kada su u pitanju najmlađi skijaši.

Autor: Dalibor Stankov

#Gorska služba spasavanja

#Jahorina

#Skijanje

#dete palo sa žičare

#drama na planini

#nesreća na jahorini

#ogorjelica

#očevidac

#povređeno dete

#vesti region

POVEZANE VESTI

Hronika

Meštani Nove Varoši preplašeni: Zvali policiju - mislili da je u kuću upao dvostruki ubica Alija, pojavio se i snimak

Svet

DRAMATIČAN SNIMAK SPASAVANJA DETETA IZ TAKSIJA KOJI TONE! U vozilu bila i dečakova majka, svi spaseni zbog tri HEROJA: Sasvim običan dan u Dagestanu (

Zadruga

ISPLIVALA ISTINA O TEODORI I UROŠU: Bebica saznao detalje poljupca, pa najavio raskid! (VIDEO)

Domaći

MUVAJU ME PENZIONERI: Radi Manojlović poruke šalju muškarci koji su u sedmoj deceniji, a jedan zbog nje ostao švorc!

Region

DRAMATIČAN SNIMAK TRAGEDIJE U HRVATSKOJ: Helikopter odnosi TELO devojčice koja je pala sa tobogana i POGINULA (VIDEO)

Politika

UŽAS U RAKOVICI! Blokader nasilnik napao žene: Psovao ih i pretio, a kad je video telefon – POBEGAO! (VIDEO)