Porodična tragedija kod Ljutomera: Brat ubio brata, pa presudio sebi

Foto: Tanjug AP

Dve osobe pronađene su mrtve u roku od nekoliko sati u području Ljutomera u Sloveniji, a prema nezvaničnim informacijama, radi se o porodičnoj tragediji.

Do zločina je došlo u jednom od zaseoka naselja Globoka u blizini Ljutomera, a kako Slovenske novice saznaju nezavisno na licu mesta, došlo je do ubistva i samoubistva.

Prema njihovom saznanju, brat je navodno prvo pucao u svog brata, a onda izvršio samoubistvo.

Obojica su imali oko 75 godina, i navodno su dugo bili u svađi oko zemlje ili korišćenja puta.

Za sada nije poznato odakle je bratu oružje, ali prema nezvaničnim informacijama, navodno je uzeo pištolj od bliskog rođaka.

Policijska uprava Murska Sobota je saopštila da je u sredu nešto posle 13 časova obaveštena da je na području Ljutomera pronađen mrtav muškarac. Policija je odmah po dolasku obezbedila područje i počela da prikuplja obaveštenja. Utvrdili su da je smrt muškarca posledica krivičnog dela protiv života i tela. Nešto pre 19 časova, u tom području pronađeno je i telo još jednog muškarca i vatreno oružje. Smrt ovog drugog nije posledica krivičnog dela, saopštila je policija.

Istražitelji iz PU Sobota danas nastavljaju svoje aktivnosti, uključujući korišćenje službenog psa obučenog za otkrivanje eksploziva za pretragu metaka ili čaura u području oko mesta zločina.

