AKTUELNO

Region

HOROR U RIBNIKU! Svinja napala čoveka u toru i pregrizla mu glavnu arteriju: Izgubio TRI LITRA KRVI

Izvor: Pink.rs/Srna, Foto: Tanjug video/Printscreen ||

Ekipa Hitne pomoći u Ribniku spasila je danas život starijem muškarcu koji je izgubio tri litra krvi nakon što ga je u toru ugrizla domaća svinja, presekavši mu glavnu arteriju na butini.

U Domu zdravlja "Dr Dragan Vojvodić" Srni je rečeno da je ovaj pacijent dovezen u njihovu ustanovu posle podne i da mu je telo bilo klonulo.

Tim Hitne službe je, kako je navedeno, nadljudskim naporima pokušavao da zaustavi masovno krvarenje i otvorio je dva venska puta kako bi se nadoknadila izgubljena tečnost.

Iz ribničkog Doma zdravlja su rekli da su uspeli da održe pacijenta u životu do operacione sale Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci, gde je uspešno operisan.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Napad

#Policija

#svinja

#tor

POVEZANE VESTI

Hronika

Detalji užasa u Aleksincu: Starac preminuo pored obora pa mu svinja pojela pola glave

Hronika

UŽAS KOD ALEKSINCA: Čoveka (90) ubila poludela svinja?

Hronika

PETORO POVREĐENO, MEĐU NJIMA I DECA! Detalji teškog lančanog sudara kod Geneksa!

Hronika

HOROR U BORČI! Pronađeno telo muškarca, policija odmah izašla na lice mesta

Hronika

TRI NA JEDNOG! PRETUČEN MUŠKARAC U BEOGRADU! Tukli ga i rukama i nogama, hitno prevezen u Urgentni

Region

POTERA ZA MILOŠEM MEDENICOM! Podgorička policija na nogama: Nakon presude mu se izgubio trag