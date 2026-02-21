HOROR U RIBNIKU! Svinja napala čoveka u toru i pregrizla mu glavnu arteriju: Izgubio TRI LITRA KRVI

Ekipa Hitne pomoći u Ribniku spasila je danas život starijem muškarcu koji je izgubio tri litra krvi nakon što ga je u toru ugrizla domaća svinja, presekavši mu glavnu arteriju na butini.

U Domu zdravlja "Dr Dragan Vojvodić" Srni je rečeno da je ovaj pacijent dovezen u njihovu ustanovu posle podne i da mu je telo bilo klonulo.

Tim Hitne službe je, kako je navedeno, nadljudskim naporima pokušavao da zaustavi masovno krvarenje i otvorio je dva venska puta kako bi se nadoknadila izgubljena tečnost.

Iz ribničkog Doma zdravlja su rekli da su uspeli da održe pacijenta u životu do operacione sale Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci, gde je uspešno operisan.

Autor: Iva Besarabić