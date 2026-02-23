'Pobiću ti celu porodicu' Muškarac napao dete, slučaj završen kao prekršaj

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru ocenilo je da u napadu na učenika (8) budvanske Druge osnovne škole nema elemenata krivičnog dela, iako je dete, prema navodima porodice i svedoka, bilo izloženo vređanju, fizičkom kontaktu i ozbiljnim pretnjama od strane odraslog muškarca.

Incident se dogodio 16. februara, kada je otac jedne učenice, S.R, u školskom dvorištu presreo grupu dečaka među kojima je bio i osmogodišnjak. Umesto razgovora sa nastavnicima ili roditeljima, usledile su uvrede i omalovažavanje deteta. Dan kasnije situacija je eskalirala na putu ka kući, kada se isti muškarac detetu uneo u lice, vikao na njega i udario ga po ruci, iako mu je dečak pružio ruku i pokušao da se izvini, prenosi Republika.

Prema izjavama svedoka i samog deteta, kulminacija se dogodila kada je odrasli muškarac uhvatio dečaka za rever i izgovorio pretnju da će mu „pobiti celu porodicu“ ukoliko se ne skloni od njegove ćerke.

Majka dečaka je navela da su posledice bile trenutne i ozbiljne. Dete je počelo da ima noćne more, odbijalo je da ide u školu i žalilo se na jake bolove u stomaku, što lekari povezuju sa jakim stresom i strahom.

Iako je podneta krivična prijava, tužilaštvo je zaključilo da nema osnova za krivično gonjenje. Slučaj je okarakterisan kao prekršaj, pa će protiv S. R. biti podneta prekršajna prijava zbog vređanja i udarca upućenog detetu.

