(UZNEMIRUJUĆE) NOVA DRAMA NA ŽIČARI! Dete visi sa sedišta, okupljeni pritrčavaju da mu pomognu da se spusti (VIDEO)

Nekoliko dana nakon nevolje na Jahorini, ponovo se dogodio incident u kojem je učestvovalo dete na žičari

Na objavljenom snimku na Instagramu Drinainfo vidi se da dve osobe drže dete koje visi sa sedišta, dok okupljeni pritrčavaju kako bi mu pomogli da se bezbedno spusti na tlo.

Za sada nije poznato da li je dete povređeno.



Podsetimo, pre nekoliko dana, 18. februara, na Jahorini se odigrala drama kada je dete ostalo da visi iz korpe žičare, a zatim palo na tlo.

Za portal Klix.ba je potvrđeno da je dete zadobilo povrede noge te da je prevezeno u bolnicu, gde će biti zadržano na lečenju.

Očevici koji su se našli na licu mesta, kada je dete palo sa žičare na Jahorini, opisali su kako je taj dramatičan događaj zaista izgledao.

Autor: D.Bošković