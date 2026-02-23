Stanare zatekao ŠOK PRIZOR NA BALKONU ZGRADE: Zbog uspavanog uljeza reagovale nadležne službe

AKTUELNO

Jedan je jazavac, kao da je "osećao" da stiže kiša, pronašao miran balkončić u blizini Britanskog trga i utonuo u duboki san, objavilo je Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

Gospođa koja tamo živi pokušala je da ga otera, ali životinju ništa nije moglo da pomakne sa mesta, pa je pozvala radnike skloništa. Kolega iz terenske službe preuzeo je jazavca i odvezao ga u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba.


Veterinari su ga pregledali i zaključili da je jazavac zdrav.

"Lepotan je samo na krivom mestu usnuo snom pravednika", poručili su iz Skloništa.

