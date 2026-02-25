AKTUELNO

Region

Balkanskoj prestonici preti INAVAZIJA PACOVA

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Oko 150 zaposlenih u Opštinskoj kompaniji Eko higijenizacija Bukurešt (CMEIB) počelo je protest. Upozoravaju da bez njihovog rada Bukureštu prete ozbiljni problemi. Kako navode, plate nisu primili od 23. decembra 2025. godine.

Zaposleni u Opštinskoj kompaniji Eko higijenizacija Bukurešt, koja je pod ingerencijom Gradske uprave Bukurešta, danas su protestovali ispred sedišta te institucije. Kažu da novac nisu dobili još od decembra prošle godine, iako je nalog za isplatu sačinjen i odobren. Tvrde da generalni gradonačelnik Ćiprijan Ćuku još nije potpisao dokumenta za isplatu, piše Antena Observator.

U pitanju nisu samo plate, već i funkcionisanje kompanije koja se bavi zaštitom prestonice od neželjenih "invazija" pacova, krpelja i komaraca.

Delatnost CMEIB-a obuhvata dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju.

Šta je CMEIB i koliko ima zaposlenih

CMEIB je operater koji u prestonici interveniše protiv pacova, komaraca, krpelja i drugih bioloških vektora. Njegova delatnost regulisana je Zakonom 51/2006 o komunalnim javnim uslugama.

Preduzeće ima oko 150 zaposlenih. Prosečna neto plata radnika na terenu iznosi oko 3.800 leja (768 evra). Administrativno osoblje u proseku zarađuje oko 5.000 leja neto (1.010 evra).

Šta rizikuje Bukurešt ako CMEIB obustavi rad

"Usluga dezinsekcije i deratizacije od suštinskog je značaja za javno zdravlje u Bukureštu. Sa porastom temperatura, razmnožavanje pacova, komaraca i krpelja je neizbežno. Posledice će biti vidljive za nekoliko nedelja", upozoravaju predstavnici zaposlenih u CMEIB-u.

Autor: S.M.

#Bukurešt

#Protest

#invazija

#pacov

POVEZANE VESTI

Društvo

Evo kada počinje zimski raspust?! Đaci uveliko odbrojavaju, škole usklađuju raspored nastave

Svet

NEVREME NAPRAVILO HAOS U KOMŠILUKU: Jedna osoba nestala, putnicima preti strujni udar (VIDEO)

Svet

NEMAČKOJ PRETI POTPUNI KOLAPS? Najavljena OBUSTAVA RADA u celoj državi, zaposleni zahtevaju veće plate i bolje uslove rada!

Beograd

Oglasila se IKEA nakon hitne evakuacije robne kuće: Otkrili šta je u pitanju

Društvo

Poreska uprava izdala VAŽNO OBAVEŠTENJE: Tiče se SVIH građana

Beograd

Zemun bez vode u utorak od 9 do 18 sati! Evo koje ulice ostaju suve…