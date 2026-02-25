Balkanskoj prestonici preti INAVAZIJA PACOVA

Oko 150 zaposlenih u Opštinskoj kompaniji Eko higijenizacija Bukurešt (CMEIB) počelo je protest. Upozoravaju da bez njihovog rada Bukureštu prete ozbiljni problemi. Kako navode, plate nisu primili od 23. decembra 2025. godine.

Zaposleni u Opštinskoj kompaniji Eko higijenizacija Bukurešt, koja je pod ingerencijom Gradske uprave Bukurešta, danas su protestovali ispred sedišta te institucije. Kažu da novac nisu dobili još od decembra prošle godine, iako je nalog za isplatu sačinjen i odobren. Tvrde da generalni gradonačelnik Ćiprijan Ćuku još nije potpisao dokumenta za isplatu, piše Antena Observator.

U pitanju nisu samo plate, već i funkcionisanje kompanije koja se bavi zaštitom prestonice od neželjenih "invazija" pacova, krpelja i komaraca.

Delatnost CMEIB-a obuhvata dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju.

Šta je CMEIB i koliko ima zaposlenih

CMEIB je operater koji u prestonici interveniše protiv pacova, komaraca, krpelja i drugih bioloških vektora. Njegova delatnost regulisana je Zakonom 51/2006 o komunalnim javnim uslugama.

Preduzeće ima oko 150 zaposlenih. Prosečna neto plata radnika na terenu iznosi oko 3.800 leja (768 evra). Administrativno osoblje u proseku zarađuje oko 5.000 leja neto (1.010 evra).

Šta rizikuje Bukurešt ako CMEIB obustavi rad

"Usluga dezinsekcije i deratizacije od suštinskog je značaja za javno zdravlje u Bukureštu. Sa porastom temperatura, razmnožavanje pacova, komaraca i krpelja je neizbežno. Posledice će biti vidljive za nekoliko nedelja", upozoravaju predstavnici zaposlenih u CMEIB-u.

Autor: S.M.