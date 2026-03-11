Dete (2) upalo u šahtu, hitno prebačeno u bolnicu: Drama u Travniku

Dete je danas zadobila povrede kada je upala u otvoreni šaht kod ambulante u Rudniku, na području opštine Travnik, potvrđeno je za portal Avaza.

"11.03.2026. godine u 12:30 sati, u PS Travnik, u policijsku ispostavu Han Bila primljena je telefonska prijava da je u krugu ambulante Rudnik u Han Biloj u krugu iste u šaht velike dubine upalo dete rođeno 2024. godine koje je tom prilikom zadobilo telesne povrede te je prebačeno na CUM Sarajevo", potvrđeno je za portal "Avaza" iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona.

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža, dodao je da su uviđajne mere i radnje izvršili policijski službenici OKP-a PU Travnik, a pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

Za sada javnosti nije poznato na koji način se ovaj događaj desio te da li su roditelji bili pored deteta.

Autor: S.M.