AKTUELNO

Region

Dete (2) upalo u šahtu, hitno prebačeno u bolnicu: Drama u Travniku

Izvor: Telegraf, Foto: Unsplash.com ||

Dete je danas zadobila povrede kada je upala u otvoreni šaht kod ambulante u Rudniku, na području opštine Travnik, potvrđeno je za portal Avaza.

"11.03.2026. godine u 12:30 sati, u PS Travnik, u policijsku ispostavu Han Bila primljena je telefonska prijava da je u krugu ambulante Rudnik u Han Biloj u krugu iste u šaht velike dubine upalo dete rođeno 2024. godine koje je tom prilikom zadobilo telesne povrede te je prebačeno na CUM Sarajevo", potvrđeno je za portal "Avaza" iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona.

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža, dodao je da su uviđajne mere i radnje izvršili policijski službenici OKP-a PU Travnik, a pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

Za sada javnosti nije poznato na koji način se ovaj događaj desio te da li su roditelji bili pored deteta.

Autor: S.M.

#Bolnica

#Dete

#Travnik

#povreda

#šahta

POVEZANE VESTI

Region

Horor u Bijeljini: Dete (10) upalo u šaht kod škole

Hronika

Užas u Surdulici: Udario dete mopedom pa pobegao, mališan sa teškim povredama prebačen u bolnicu u Niš

Region

Užas kod Mostara: Pronađeno telo žene, oglasila se policija

Hronika

STRAŠNA SAOBRAĆAJKA KOD MARTINACA, POVREĐENA DEVOJČICA! Dete hitno prebačeno u bolnicu, razbijena vozila ostala pored puta

Hronika

Užas kod Barajeva! Dete teško povređeno, palo sa pet metara visine - HITNO prebačeno u bolnicu

Hronika

TEŠKA NESREĆA U RAKOVICI: Povređeno dete (11), HITNO PREBAČENO U TIRŠOVU