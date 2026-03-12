MEDICINSKA SESTRA IZ PAKLA: Krala nakit teško bolesnih pacijenata - Evo kako je 'dolijala'

Policija je dovršila istragu nad 39-godišnjakinjom i utvrdila sumnju da je počinila šest krivičnih dela teške krađe u zdravstvenoj ustanovi.
Kako nezvanično saznaje Danica.hr, reč je o medicinskoj sestri u pulskoj bolnici.
Osumnjičena je da je od decembra prošle do marta ove godine iskorištavala bespomoćnost i teško zdravstveno stanje pacijenata starosti od 36 do 89 godina.
Policija u utorak otkriva da im ukrala razni nakit, ukupne vrednosti više hiljada evra. Policijski službenici uhapsili su medicinarku u ponedeljak I sproveli istragu.
Tokom pretrage prostorija koje dotična koristi pronađen je deo ukradenih predmeta. Završila u pritvoru gde čeka rešenje o istražnom zatvoru.
Autor: D.Bošković