'TELA SU BILA U PLAMENU, DECA VRIŠTALA I MOLILA ZA POMOĆ...' Meštanin Kočana godinu dana od stravičnoj požara u diskoteci - Zauvek ugašena 63 života

16. mart 2025. godine, ostaće najtragičniji dan za Severnu Makedoniju, jer je tada zauvek ugašeno 63 mlada života

“Nikada neću zaboraviti poziv koji je promenio sve. Zazvonio mi je telefon, javio sam se i rekli su mi da odmah odem ispred diskoteke Puls u Kočanima. Otišao sam i zatekao jeziv prizor, tela su bila u plamenu, deca su zapomagala, vrištala i molila za pomoć”, priča meštanin Kočana za Kurir sa suzama u očima.

“Bio sam na ratištu, išao u vojsku, svega sam se nagledao u životu ali tako nešto ja u životu nisam video. Dim je bio gust, vatrogasci su se borili sa vatrom. Nekoliko njih je ležalo na podu nedaleko od ulaza, pretpostavljam da su se nagutali dima i njih smo pokušali da spasimo”, kaže on i dodaje:

- Pred njima je bio život, ovaj grad je stao toga dana i više nikad ništa neće biti isto.

Ispred "diskoteke smrti", u Kočanima godinu dana kasnije policija i dalje dežura, kao i nakon noći kada su 63 osobe nastradale, a više od 200 povređeno.

Iz objekta iz kojeg se nekad čula muzika, sada odvanja samo tišina.

