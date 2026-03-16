AKTUELNO

Region

SIN UBIO OCA IZ AUTOMATSKE PUŠKE, PA PRESUDIO SEBI! Teška tragedija u Bijeljini

Izvor: Nezavisne, Foto: Tanjug AP/Armin Durgut ||

U Bijeljini, u Ulici Srpske dobrovoljačke garde, jutros se dogodila teška porodična tragedija u kojoj su smrtno stradala dva lica.

Prema nezvaničnim informacijama portala Info Bijeljina, sin inicijala M. D. usmrtio je oca, takođe inicijala M. D., iz automatske puške, nakon čega je izvršio samoubistvo. Kako je potvrđeno za ATV, tela je zatekla majka, odnosno supruga preminulih muškaraca.

"Na oba tela su vidljive povrede od vatrenog oružja i preliminarne informacije ukazuju na to da je sin pucao u oca, a potom izvršio samoubistvo. U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti ove tragedije“, navodi taj portal.

Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon završetka istrage.

Autor: S.M.

#Bijeljina

#Otac

#Tragedija

#Ubistvo

#sin

