Dete teško povređeno u nevremenu u Hrvatskoj

Snažno nevreme i dalje pravi haos širom Hrvatske, a sada stižu i prve informacije o povređenima. Kako javljaju lokalni mediji, na području Zagreba, Civilna zaštita je prijavila da su dve osobe povređene. U naselju Šestak Brdo (opština Pokupsko) jedno dete je teško povređeno, a druga osoba je teško povređena u Zagrebu.

Civilna zaštita je izvestila o posledicama olujnog nevremena 26. i 27. marta do 8 časova koje je pogodilo Hrvatsku po županijama. Tako su Županijski centri 112 zabeležili povećan broj poziva od 26. marta. Nadležne službe su obaveštene o svim prijavama, intervencije su u toku, ali su otežane zbog olujnog vetra, piše 24sata.

Crveno i narandžasto upozorenje DHMZ-a na vetar i sneg su i dalje na snazi, stoga se građani pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje.

Županijski centar 112 Zagreb primio je oko 1.000 poziva građana koji su se odnosili na preko 650 događaja vezanih za posledice nevremena, praćenog jakim vetrom i kišom, koje je pogodilo grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

Primljeno je 246 prijava u vezi sa padom drveća na puteve i parkove, dok se 122 prijave odnosi na štetu na stambenim i poslovnim objektima i 43 prijave o šteti na vozilima. Ostale prijave odnosile su se na štetu na električnim i telefonskim žicama i stubovima, te na urušavanje ograda na gradilištima.

Teškoće u snabdevanju električnom energijom došlo je na područjima Čičke Poljane, Veleševca, Jagodna, Ribnice i Novog Čiča. Zbog kvara na dalekovodu, 1.311 korisnika na području Ivanić Grada ostalo je bez struje.

Zbog pada drveća na tramvajske pruge sinoć posle ponoći oštećene su tramvajske pruge sa obe strane Maksimirske ceste, što je prouzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog saobraćaja na deonici između Maksimira i Dubrave.

Zbog opasnih vremenskih uslova i otklanjanja posledica nevremena na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, 27. marta je iz Sistem za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK poslata poruka da se nastava neće održavati u osnovnim i srednjim školama.

Karlovačka županija

Centar 112 Karlovačke županije primio je oko 70 poziva vezanih za posledice nevremena, od kojih je većina bila sa područja Karlovca, Ozlja, Ogulina, Slunja i opštine Draganić.

Jedan poziv je bio za zahtev za vrećama peska zbog ulaska vode u podrum, jedan poziv za pumpu za ispumpavanje, oko 30 je bilo za oborena stabla, oko 40 je bilo za prijave oštećenih stubova od HEP-a i upite o nestanku struje (uglavnom za grad Karlovac, grad Ozalj, opštinu Draganić). Bez struje je bilo celokupno područje Vivodine i Žumberka, Svetice, Martinskog Vrha, dela Ribnika, Popović Brda, Brođana, Lipja, Ribara, Slunjske Selnice, Banske Selnice, Kablara i Banskog Kovačevca.

Krapino-zagorska županija

Županijski centar 112 Krapina primio je 60 prijava vezanih za posledice nevremena u Krapino-zagorskoj županiji, od čega se 30 prijava odnosilo na oborena stabla na puteve i dalekovode, dve prijave za oštećena vozila i dve prijave za oštećene krovove porodičnih kuća. U naselju Vižanovec voda je ušla u porodičnu kuću zbog začepljenog odvoda. Olujni vetar je otkinuo metalna garažna vrata u Domu zdravlja Krapina, pri čemu je nastala materijalna šteta na zgradi i ličnom vozilu. Postoje poteškoće u snabdevanju električnom energijom potrošača na sledećim područjima: Krapina, Pregrada, Zlatar, Radoboj, Konjščina, Marija Bistrica, Đurmanac, Petrovski, Desinić i Lobor.

Sisačko-moslavačka županija

Zbog nevremena praćenog jakim vetrom, Centar 112 županije Sisak tokom popodneva primio je 37 dojava o posledicama nevremena, od kojih se 18 dojava odnosilo na oborena stabla na putevima (intervenisale su Ceste Sisak i lokalna dobrovoljna vatrogasna društva), dok su pojedina područja županije (Topusko, Lipovljani, Lekenik, Dvor, Glina i Popovača, ukupno oko 7.300 korisnika) ostala bez snabdevanja električnom energijom, koje je u većini slučajeva brzo uspostavljeno.

Koprivničko-križevačka županija

Centar 112 županije Koprivnica primio je 30 dojava vezanih za posledice nevremena, od kojih se 16 odnosilo na oborena stabla na području Koprivnice, Križevaca i Đurđevca, dve dojave se odnose na štetu na stambenim i poslovnim objektima. Potrošači na područjima Sokolovca, Đurđevca i Križevaca imali su poteškoća u snabdevanju električnom energijom. U Kloštaru Podravskom, putnički voz je udario u drvo koje je vetar oborio na prugu. Voz je iskočio iz šina, povređene su dve osobe i potrebna im je medicinska pomoć.

Primorsko-gorska županija

Županijski centar 112 Rijeka je tokom dana primio oko 20 prijava građana o posledicama nevremena koje je pogodilo Primorsko-gorsku županiju. Većina prijava se odnosila na oborene grane, drveće, električne i telefonske stubove, prevrnute kontejnere, nestanke struje i oštećene krovove.

Autor: S.M.