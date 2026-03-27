STRAVIČNO NEVREME NAPRAVILO HAOS U HRVATSKOJ: Oštećeno 40 osnovnih i srednjih škola, kao i 24 vrtića

Povodom snažnog nevremena koje je pogodilo Zagreb i delove Hrvatske, oglasio se premijer Andrej Plenković apelom da građani prate upustva.

"Apelujem na sve da prate uputstva.. Pomoći ćemo Gradu u saniranju šteta, kao i uvek. Mnogo je oštećenja. Srećom, nitko nije stradao, nema žrtava. Hvala svima koji pomažu ublažiti štete", izjavio je Plenković.

Snažno i opasno nevreme zahvatilo je gotovo celu Hrvatsku, olujni vetar duva udarima i do 120 km/h rušeći sve pred sobom.

U Zagrebu su oštećeni brojni objekti, nekoliko osoba je povređeno, od kojih jedna teže, rekao je ranije danas gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Orkansko nevreme je u samom Zagrebu napravilo ogromnu štetu i na gradskom groblju Mirogoj. Iz korena je iščupano na desetine stabala.

Zbog izuzetno teških uslova, vlažnog snega i snažnog vetra koji još ruši stabla, boravak na Medvednici i zelenim površinama Grada Zagreba i rad na otvorenom predstavljaju ozbiljnu opasnost po život, upozorili su iz Hrvatskih šuma.

Na višim delovima Medvednice trenutno ima oko pola metra sega, dok su na pojedinim lokacijama snežni nanosi visoki i do jednog metra, izvestili su iz Hrvatskih šuma.

U nevremenu je stradalo 40 osnovnih i srednjih škola, kao i 24 vrtića, a nastava je danas otkazana u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji zbog bezbednosti učenika, saopštio je ranije danas gradonačelnik Tomašević.

Autor: Marija Radić